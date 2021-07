Le llueven críticas a navieras Ultramar y a su competidora Winjet en Tripadvisor

Fue a través de Tripadvisor que decenas de usuarios de las navieras con las que cuenta este polo turístico del país, Winjet y Ultramar, expusieron sus comentarios negativos ante la inconformidad del servicio de estas navieras.

Tripadvisor es la principal página de reseñas para lugares turísticos en todo el mundo

Comentarios como "El peor ferry”, “la peor experiencia de mi vida” o “ni siquiera pude viajar por la espera” son algunas de las reseñas que han dejado turistas en la página de Tripadvisor, en contra de la naviera Ultramar y de Winjet, todo ello porque la espera para abordar en los Ferry's ha ido en aumento debido a la gran demanda que hay en los cruces de Isla Mujeres y Cozumel y que el número de operaciones no han solventado la concurrencia.

Tripadvisor es la principal página de reseñas para lugares turísticos en todo el mundo, por lo que es fiel reflejo de la experiencia de viajeros en el destino. Las pésimas reseñas también confirman lo dicho por empresarios en Cozumel, de que se está generando una mala imagen en general hacia Playa del Carmen y Cozumel.

Los inconformes denuncian el tener que soportar la espera de tres o cuatro horas para abordar, pues aunque compres el boleto de antemano, no lo hacen válido para la hora indicada, sino solo de acuerdo a la disponibilidad.

Se han dejado ver comentarios tales como el "jamás volveré a viajar por éste medio, aunque deje de visitar Cozumel", es por ello que las dos navieras en contubernio alternan sus días de operación, un boleto adquirido un día no es válido al siguiente, lo que también es fuente de enojos.

“El ferry de Ultramar fue la peor experiencia de mi vida. De Playa a Cozumel, dos horas en fila bajo el sol. El regreso, 3.5 horas de fila, bajo la lluvia. Déjenme decirles algo, ¡no regresaré a Cozumel jamás en la vida!”,

escribió un extranjero. “No entiendo cómo el gobierno puede fingir no darse cuenta del daño que le hacen a su industria turística en México. Al menos en mi caso, no me volverán a ver”.