REDACCIÓN / Diario La Verdad México, D.F.- ¡Le llegó su hora! Roberto Borge vendrá al país ¡Quiera o no! Para que el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, ‘ponga de su parte’ y pornto esté en México para enfrentar a la justicia, se han aplicado métodos diversos, como meterlo a una ‘jaula’ de 5 metros cuadrados y en condiciones poco ortodoxas. Esto es para doblegarlo y que acepte ser extraditado a México, denunció la defensa legal del ex gobernador que busca su permanencia en cárceles de Panamá, donde aún se encuentra. El diario La Estrella, editado en la capital del país centroamericano, publicó parte de los dicho por la defensa del ex mandatario priista de Quintana Roo. “Las condiciones en que se encuentra Borge son infrahumanas”, aseguró el abogado panameño Sidney Sittón, quien se unió al equipo de defensa legal del político mexicano, conducido por los también abogados panameños Carlos Carrillo y Arturo González. La celda “clandestina” de Borge en una estación policial de la capital panameña está al lado de la un dominicano, de apellidos Ventura Ceballos y acusado de cometer cinco homicidios en 2010 y 2011 en Panamá, por lo que el mexicano “está siendo objeto de una tortura legalizada. Quizás se le está forzando a renunciar a su defensa, él ha dicho que agotará todos los recursos”, acusó Sittón. Según el diario, los tres anunciaron que viajarán próximamente a Washington para informar a la Comisión acerca de la situación que sufre su cliente en la prisión panameña. Borge cayó preso el 4 de junio para juzgarle por los distintos presuntos delitos que se le atribuyen y fue detenido en un avión.

