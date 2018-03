‘Le falta carácter a algunos diputados

RENÉ GUADARRAMA / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- La comisión instructora del Congreso del Estado debe continuar con el juicio político del ex secretario de Finanzas con Roberto Borge, Juan Pablo Guillermo, debido a que no existe impedimento y la intención de amparo no procedió. Fabiola Cortés presidenta de la asociación civil ‘Somos tus ojos, transparencia por Quintana Roo’, afirmó que el pasado 20 de septiembre el jurado negó la petición de amparo del ex secretario. Explicó que de momento no existe objeción para continuar el juicio, sin embargo, el proceso se puede detener si procede la revisión del caso lo que brindaría más tiempo de planear una estrategia que evite a la justicia. No obstante, agregó, dijo que se cuenta con las pruebas suficientes para imputarle varios desvíos de fondos públicos. La entrevistada aseguró que al menos se tienen documentados mil 464 millones de pesos de quebranto en las finanzas públicas de la entidad, montos canalizados principalmente a empresas fantasmas que colaboradores de la asociación civil han comprobado que no existen. Fabiola Cortés consideró que le falta carácter a la comisión instructora de los legisladores, para mantenerse firme y acelerar el juicio político de Juan Pablo Guillermo, dado a que de otra forma este ex funcionario está ganando tiempo para evadir a la justicia, tras el quebranto financiero que dejó en Quintana Roo. “Tiene que haber decisión y no darle largas a este asunto. Las pruebas ahí están, pero no vemos que haya intención en algunos de los legisladores para darle forma y celeridad a todo esto”, comentó. Aunque no quiso dar nombres, señaló que la gente sabe quienes son los diputados locales que forman parte de la citada comisión. Investigado El hombre responsable de los recursos públicos en el quinquenio borgista está ‘contra el paredón’, aunque sus abogados ganan tiempo.

