Le desea éxito político la diputada, Anahí González a Marybel Villegas

La diputada federal, Anahí González Hernández deseo todo el éxito del mundo a la Senadora con licencia, Marybel Villegas Canché tras su decisión de no asumir el cargo como diputada local en la XVII Legislatura y estableció que , “el cambio no es una sola persona, ni un grupo, Morena es un proyecto de nación” , recordó.

Lo anterior lo dio a conocer la legisladora federal, en cuanto se dio a conocer la decisión de la morenista, Villegas Canché de no asumir la diputación local para la cual fue electa y, de la que debería tomar protesta al cargo este sábado 3 de septiembre, sin embargo rechazó hacerlo por estar en análisis de un cargo en el próximo gabinete, dijo.

González Hernández, diputada federal por el Distrito 02 de Morena y, Coordinadora de los Trabajos de entrega-recepción por parte de equipo de la gobernador, MaraLezama Espinosa, le deseó éxito a la senadora Villegas Canché en el camino político que decida emprender, tal y como lo dio a conocer en su cuenta de Facebook.

La legisladora puntualizó, “hay que respetar lo que opine y piense cada quien, la transformación no es una persona o varias, es un conjunto, es un proyecto de nación de Morena” , expuso la legisladora federal; quien se manifestó confiada en que no haya más rupturas entre los morenistas que hoy asumieron su cargo.

La diputada federal González Hernández asistió para ser testigo de la instalación de la XVII Legislatura, durante el receso decretado para la elección de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), dijo que espera que el resto de los diputados locales de Morena continúen con la agenda legislativa.

“Yo siempre estaré agradecida con todas las propuestas e invitaciones de trabajo que me hagan; sin embargo, ahorita me tengo que concentrar en la encomienda que me dio la mayoría de votos”, indicó la morenista; quien con ello acalló las voces que la ponían como virtual funcionaria en el gobierno de Mara Lezama Espinosa.