Lavadero de carros en Puerto Morelos señalado por abusivo, roban gasolina

Los clientes de un lavadero de carros en Puerto Morelos señalaron recientemente que fueron víctimas del personal abusivo, pues al llevarle la unidad, quienes se supone que deberían de lavar el carro, decidieron utilizarlo para beneficio propio y gastarle así la gasolina, esta situación enojó al ahora ex cliente de aquel negocio que además ha decidido avisar a los vecinos de requerir estos servicios.

La joven víctima de estos abusos por parte de la empresa encargada de lavar carros, señaló que se dio cuenta de la situación cuando por causalidad regresó hasta el local y no encontró su vehículo lo que le impactó y enojó pues la idea era que el carro estuviera siendo lavado y no desaparecido como ocurrió en ese momento.

“Banda la verdad nunca me ha gustado hacer comentarios personales, hoy tuve una experiencia desagradable en el autolavado que está atrás de la iglesia no recuerdo el nombre, ¡pue resulta que llevé mi carro a que lo laven, pues no contaron que yo regresaría antes de tiempo y sorpresa, mi carro ya no estaba, el dueño apenas me vio y puso su cara de "ya valió ", le pregunté por mi carro y me dijo que el que lo iba a lavar se fue por un producto y le conteste que por qué con mi carro y el muy canijo me dijo que cuando llegue hablara con él”, señaló Shamir Solís Flores, usuario de Facebook en Puerto Morelos.

Gran sorpresa vivió cuando se dio cuenta que su carro lo habían utilizado para ir de compras y dar la vuelta, y además le habían consumido prácticamente toda la gasolina y lo dejaron en reserva, esta situación enojó al afectado que pidió que nadie más fuera al lugar antes mencionado, así lo documentó La Verdad Noticias.

Lavadero de autos en Puerto Morelos se roba la gasolina

Lavadero de carros en Puerto Morelos señalado por abusivos

“Pues que lo espero y cuál fue mi sorpresa el wey venía de comprar su comida con mi carro, al verme también puso cara de no manches y que me voy contra él y le digo por qué se llevó mi carro y el solo contestaba "perdón, perdón " todavía le dije “wey si necesitabas me lo hubieras pedido y hasta te lo presto o te llevo”, le pedí que ni metiera el carro al lavadero ya que me lo llevaría”, señaló el personaje en un grupo de Villas Morelos II.

“Lo que veo es una falta de respeto hacia sus clientes y su confianza y si lo hicieron con el mío seguramente lo harán con otros carros. Cuál fue mi otra sorpresa, mi carro ya estaba en reserva de gasolina y una llanta baja, que poca madre, ¡aguas banda neta no lleven sus carros allí!”, finalizó en su comentario de lo ocurrido en Puerto Morelos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.