Laura Bozzo ayudará a familias por medio de redes sociales, te decimos cómo

Laura Bozzo estará de regreso en un programa en televisión de alcance nacional, por esta razón platicó en exclusiva para La Verdad Noticias y dio muchos de los detalles del programa a estrenarse; ‘Laura Sin Censura’, que se estrenará en un par de días a través de Unicable y promete dar ayuda a sus seguidores.

“Hola saludos, estoy super emocionada, no he dormido nada ya que se acerca el estreno, estoy feliz de regresar a la televisión, para mí es mucho estar cuatro años ausente, ya que este es el trabajo que amo hacer, han sido años fuertes, he pasado momentos tristes y dolorosos, y regreso más fuerte y protegida de una productora (Magda Rodríguez) que quiero mucho, ya que yo como productora abarque demasiado y me estrese mucho”.

Laura confía su nuevo proyecto de mano de Magda Rodríguez, la productora por excelencia de Televisa quien ha dado buenos resultados en sus producciones actuales, Laura también aclaró de qué tratará su nuevo programa que estará sin censura en el aire.

“Magda y yo somos amigas de años, hace más de 10 años habíamos hablado de trabajar juntas está decretado, y trabajar así es hacerlo llena de buena energía”, aseguró.

“Laura Sin Censura tratará cómo siempre de mí trabajo al ayudar a la gente, de la ayuda social, ahora tendremos entre otras cosas, casos de redes sociales, todo por medio de mi Instagram @LauraBozzo_of, allí me pueden escribir y leeremos sus casos, me contactan y mando mi equipo de investigación”, señaló.

La nueva etapa de Laura Bozzo en las redes sociales la ha vuelto más cercana a su público, esta situación le ha hecho mirar hasta este punto en su vida y ella cree que la fusión junto a la televisión es el futuro de los programas.

“Estoy muy contenta, estar en las redes sociales me acercó mucho a la gente, mi hija me sugirió utilizarlas y hasta cierto punto me acercó a mi público, esto es un crossover tele a las redes, el mundo ha cambiando y ya no van las conductoras divas, yo soy cercana a la gente, soy una personas totalmente enterada y eso me ha distinguido a lo largo de los 25 años de trayectoria”.

Laura Bozzo habló acerca de los haters o gente que odia, que existen y habitan en las redes sociales, y dio su consejo respecto a lo que sucede en este mundo y cómo es que ella lo supera y sigue su camino hacia adelante.

“Me metí de lleno a mis redes en los últimos 6 meses, yo creo que soy como un burro y tengo orejeras y para adelante, a mi me resbala lo que dicen de mí, no los tomo en cuenta, es más el día que no tenga gente que me odie estaré fracasada, hay que ser rebelde y hay que alzar la voz, Lizbeth Rodríguez me ha acercado mucho a la agente y me ha ensañado mucho respecto al tema”, señaló la famosa Señorita Laura”.

Laura Bozzo ayudará a mexicanos a través de sus redes sociales

Laura Bozzo envío un fuerte abrazo a su gente de Cancún, les prometió que es un nuevo programa a través de Unicable estará a la altura de todo lo que ella hace, además facilitó sus redes sociales en donde específicamente ella atender a los casos y de ser necesario enviar a sus investigadores para ayudar.

“Quiero primero agradecer con todo mi corazón a toda la gente que me sigue y ve mi trabajo, gracias por estar conmigo los espero ‘Laura Sin Censura‘ el próximo 29 de junio a través de Unicable”, finalizó.