Laura Beristain y Mara Lezama unen fuerzas para impulsar Benito Juárez y Solidaridad

La unión hace la fuerza, por eso, con el firme propósito de fortalecer los lazos de cooperación en materia de seguridad, turismo, desarrollo integral e inversión entre Solidaridad y Benito Juárez, las presidentas Laura Beristain Navarrete y Mara Lezama Espinosa dieron los primeros pasos para la transformación de la región, con el acompañamiento del Gobierno de Quintana Roo y el Gobierno Federal.

Las presidentas municipales coincidieron en que sumando esfuerzos con el gobernador del estado, Carlos Joaquín González y el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, será posible impulsar las políticas públicas necesarias para una mejor calidad de vida y sentido de bienestar pleno entre las miles de familias que habitan en ambos municipios, logrando la cohesión del tejido social.

Los dos municipios concentran el mayor número de habitantes de todo Quintana Roo y comparten retos comunes.

Laura Beristain, reconoció el liderazgo y voluntad de trabajar en equipo de su homologa. Asimismo vio de una manera muy positiva esta nueva etapa en los municipios hermanos de Benito Juárez y Solidaridad, con gobiernos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuya columna fundamental es: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, tres valores necesarios para lograr la Cuarta Transformación de México.

“Estamos trabajando con pasión, humildad, gran sentido de la responsabilidad con la gente, siguiendo los ideales de Andrés Manuel López Obrador, buscando la unidad, el diálogo que construye y alienta a caminar por un mejor Quintana Roo y un México restablecido, con orden, en paz”, sostuvo.

Es importante mencionar que esta reunión de trabajo tiene lugar en los primeros 20 días de administración para intercambiar sus experiencias y en donde acordaron invitar para un próximo encuentro a la alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña así como al alcalde de Tulum, Víctor Mas Tah, y así sucesivamente con los demás munícipes de los 11 ayuntamientos de la entidad para fortalecerse de manera conjunta todo el destino turístico.

En ese mismo contexto, dijo que “sólo a través del diálogo solidario, entre los gobiernos municipales, es posible encontrar soluciones adecuadas y oportunas, a los retos que presenta, una sociedad como la nuestra, en acelerado proceso de evolución”.

Gestiones a nivel federal

Tras la reunión de trabajo con Mara Lezama, la edil Solidarense, se trasladó a la Ciudad de México donde continúa con su incansable trabajo en la búsqueda de soluciones a favor de los solidarenses.

“Solo la suma de voluntades, comprometidas con el mejor destino de este gran estado, podemos lograr resultados positivos”, dijo la presidenta solidarense antes de abordar el avión que la llevaría a la capital del país a donde gestionará ante diputados y senadores apoyos federales al presupuesto 2019.