Laura Beristain oye la voz de los ciudadanos de Solidaridad

Con el propósito de establecer un diálogo permanente con los ciudadanos en todas las colonias del municipio, agradecer por el apoyo recibido y recoger los sentimientos de la población y plasmarlos en el Plan de Gobierno, la presidenta electa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, llevó a cabo con mucho éxito el primero de varios encuentros para conocer las propuestas ciudadanas de los habitantes de Solidaridad, ante vecinos del fraccionamiento Villas del Sol.

La alcaldesa electa dio inicio con estas mesas de trabajo con los ciudadanos, primeramente, agradeciendo por su voto de confianza y comenzar con la verdadera transformación del municipio de la mano del presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien le tiene especial estima al pueblo solidarense, ya que siempre le han brindado su total respaldo.



Las propuestas ciudadanas se estarán realizando todos los miércoles y sábados en diferentes puntos de la localidad donde se abordarán temas de interés para los habitantes de esta demarcación. En este primer evento se tocaron los siguientes tópicos: recolección de basura, empleo, agua potable, transporte y mantenimiento de los parques. La alcaldesa electa recordó que este día regresa ante los ciudadanos de Solidaridad para refrendar sus compromisos.

“El día de hoy estoy nuevamente aquí frente a ustedes, llena de energía, entusiasmo y amor para agradecer su apoyo y para recordarles mi compromiso y el de nuestro presidente electo y que serán, entre muchos otros, la columna vertebral de mi gobierno; No mentiremos, no robaremos y no traicionaremos al pueblo”, destacó.