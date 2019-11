Laura Beristain, "miope, patriarcal y poco autocrítica”, dice asociación civil

Valeria Burgos Maldonado, directora del Instituto de las Mujeres en Solidaridad y nuera de Marciano “Chano” Toledo.

La agrupación “Siempre Unidas AC” calificó a la polémica presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete de “miope, patriarcal y muy poco autocrítica”, esto tras llamarlas ‘envidiosas’ por solicitar la destitución de Valeria Burgos Maldonado, directora del Instituto de las Mujeres en Solidaridad y nuera de Marciano “Chano” Toledo debido a su falta de resultados.

En la misiva, la agrupación que defiende las causas de las mujeres, hace un recuento de la falta de capacidad, liderazgo, preparación académica y resultados por parte de Valeria Burgos Maldonado al frente de la institución de la mujer en Solidaridad, así como una carencia de propuesta de trabajo, y sobre todo no mostrar empatía con los temas delicados.

A continuación el texto íntegro:

“No, Lic. Laura Beristain Navarrete no pedimos la destitución de Valeria Burgos Maldonado, directora del Instituto de las Mujeres Solidaridad por “envidia”; la exigimos por falta de capacidad. Esa lectura -basada en la rivalidad entre mujeres- no sólo es miope, sobre todo es patriarcal y muy poco autocrítica. Le explicamos:

1.- Desde que tomó posesión del cargo- con el requisito establecido en el artículo 19 del Reglamento del Instituto de las Mujeres de Solidaridad, que señala que “Para ocupar el cargo de Directora General se deberá contar con grado de estudios mínimo de nivel licenciatura.” la referida servidora pública no cuenta con grado de Licenciatura.

2.- Hemos estado intentando trabajar con el Instituto de la Mujer de Solidaridad desde el 9 de marzo del presente año, por propuesta suya. En este tiempo, la directora Valeria Burgos ha participado en unas cuantas ocasiones, si acaso se presentó en cinco sesiones, en las cuales su participación dejó mucho qué desear: no había una propuesta de trabajo, ni liderazgo, no mostraba empatía con los temas delicados que se abordaban y, sobre todo, hubo muy pocas respuestas a los cuestionamientos que fueron surgiendo. Por lo general es alguna de sus subordinadas quien interviene cuando se presenta alguna situación incómoda o que requiera de datos precisos, lo cual ha resultado muy revelador, además de preocupante.

3.- En este sentido, no sólo nos preocupan los treinta y cinco mil pesos mensuales que se destinan a la nómina de una persona que se ha mostrado bastante ajena a la causa de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, también nos inquieta que el resto del presupuesto, destinado a programas que debieran reducir la vulnerabilidad de las mujeres en un municipio con Alerta de Género desde 2017, estén siendo elegidos por un Consejo Consultivo cuyos miembros –con ciertas excepciones- están bastante lejos de aportar perspectiva de género, indispensables para estos puestos honorables.

4.- El caso más reciente fue en la última mesa de trabajo, llevada a cabo el jueves 21 de noviembre del 2019. La directora Valeria Burgos fue cuestionada sobre la ‘Estrategia de Recuperación de Espacios Públicos y Prevención de la Violencia Comunitaria contra las Mujeres para el Municipio de Solidaridad’, diseñada por una consultora cuyo nombre aún desconocemos, y a la cual se pagaron trescientos treinta y ocho mil pesos ($338,000), https://bit.ly/2rx58TA con un recurso proveniente de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Según el informe ejecutivo de este proyecto, la estrategia se ejecutó en un tiempo récord de cinco días, y fue entregada en diciembre del 2018, cabe aclarar que es un informe de solo 7 páginas escueto y mal redactado.

Ante la interrogante directa a Valeria Brugos acerca de qué indicaba la estrategia, y por qué no estaban vinculadas direcciones de vital importancia como la dirección de Seguridad Pública, en el salón reinó un incómodo y cómplice silencio. Finalmente, algunas funcionarias de otras instituciones como la dirección de Seguridad Pública y el Instituto Quintanarroense de la mujer admitieron que Valeria jamás les informó de la Estrategia y que incluso aparecía en sus archivos como pendiente.

Son ejemplos como éstos, Sra. Alcaldesa, lo que nos obliga a exigir una mujer capacitada para liderar la Institución encargada de dar pasos hacia una sociedad dónde exista justicia, donde la interinstitucionalidad suceda, donde los recursos de tod@s se reflejen en acciones concretas. Y parece ser que ese no fue tema de estudio en los diplomados en ventas y wedding planner, única escolaridad presencial comprobable registrada en el curriculum de la C. Valeria Burgos. Las omisiones son también complicidad, Lic. Laura Beristaín, y la complicidad no nos garantiza una vida libre de violencias machistas. Nos indigna a algunas, pero nos vulnera a todas. Queríamos aclarar sin ningún agravio, el malentendido.

#VivasNosQueremos #Nomássimulación

Aquí una representación de cómo funciona el Instituto de las Mujeres de Solidaridad: hacen una pregunta concreta a la directora - ella no sabe qué contestar - otra funcionaria desvía la atención”.