Laura Beristain gobernará con la gente y de la mano de AMLO

En la historia del municipio de Solidaridad, Laura Beris­tain Navarrete, es la primera presidenta electa en haber obtenido casi 40 mil votos en una elección, hazaña que logró debido a la gran participación de los ciudadanos que de manera masiva salieron a votar el pasado 1 de julio para darle el triunfo a la coalición “Juntos Haremos Historia”, encabezado por Andrés Manuel López Obrador y de la que ella forma parte.

Y es que los ciudadanos de Solidaridad como lo reiteró AMLO hasta el cansancio, votaron al 4x4, es decir por los candidatos de la coalición a la Presidencia de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados, específicamente en este caso a la diputación federal por el Distrito 01 y la presidencia municipal, otorgándole un triunfo contundente e inobjetable a los representantes populares de “Juntos Haremos Historia”.

Una vez pasado el proceso electoral, Laura Beristaín Navarrete, trabaja en la conformación de su Plan de Trabajo y la ruta que seguirá los próximos tres años en Solidaridad, en el que busca conformar un gobierno ciudadano.

Una agenda basada en atender las necesidades más apremiantes de la gente en materia de servicios, infraestructura, seguridad, de­sarrollo social, impulso a la economía y el emprendimiento, trans­parencia y buen manejo de las finanzas, fomento a la cultura y las artes, atención a la niñez y la juventud; así como el apoyo a los grupos vulnerables y cuidado del medio ambiente. Todo ello con la finalidad de devolver la paz, la tranquilidad y la prosperidad.

“Agradezco todas las muestras de apoyo del pueblo solidarense que nos entregó su confianza, que nos dio la posibilidad de ser gobierno y encabezar un proyecto que traiga bienestar, que represente un cambio verda­dero. Me siento muy contenta, honrada que me haya favorecido el voto en esta elección. Vamos a trabajar en unidad con todos los ciudadanos, el Gobierno del Estado y el Go­bierno Federal para consolidar un plan de trabajo acorde a las necesidades de las gente y con ello lograr el municipio que todos que­remos”, manifestó.

Proyecto Incluyente

El proyecto gubernamental que abandera la diputada lo­cal con licencia, quien enca­bezó la Comisión de Salud y ex regidora, es la de una ad­ministración incluyente, de puertas abiertas, transparente y de estrecho contacto con los ciudadanos.

Además ha explicado que en los próxi­mos tres años gobernará de la mano de An­drés Manuel López Obrador, líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional (MO­RENA) quien impulsará en su sexenio un go­bierno basado en tres premisas fundamen­tales: no robar, no mentir y no traicionar a la nación.

Indudablemente continuará con la gestiones en la revocación de la concesión del manejo del agua y el drenaje municipal a cargo de la empresa Desarrollos Hidráu­licos de Cancún, mejor conocida como “Aguakan”, cuyos excesivos cobros generan malestar ciudadano.

La presidenta municipal electa, ha asu­mido un compromiso ante el pueblo de Soli­daridad de que una de las primeras acciones que emprenderá será acudir a todas las ins­tancias y emprender las acciones legales que sean necesarias para revocar la concesión, y que los solidarenses tengan acceso a un ser­vicio accesible y eficiente.

Diálogo abierto

Con el objetivo de mantener un diálogo franco y abierto con los habitantes de Solida­ridad la presidenta municipal electa, Laura Beristaín Nava­rrete, próximamente pondrá en marcha las consultas ciudadanas para llegar a todas las colonias de la demarcación y tomar nota de las necesidades que más aquejan a todos los sectores de la sociedad.

Explicó que este ejercicio ciudadano se llevará a cabo en todos rincones de la muni­cipalidad y conocer de viva voz cuáles son las inquietudes de la gente con el compromiso de establecer una agenda de trabajo que será atendida durante su administración.

“Nosotros no hemos parado de trabajar, tan pronto recibimos la constancia que nos dio el triunfo para gobernar Solidaridad con este nuevo proyecto, hemos establecido la ruta que seguiremos para implementar un plan de gobierno hecho a la medida de los ciudadanos y en dónde se vean reflejados tres valores que serán fundamentales: no robar, no mentir y no traicionar a la gente”, aseguró la presidenta municipal electa.

Beristain Navarrete, quien asistió en días pasados a una reunión de autoridades elec­tas con el presidente electo de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que de la mano del titular del Ejecu­tivo trabajará por la transformación del mu­nicipio de Solidaridad para devolverle la paz y la seguridad a las familias con un gobierno transparente y de puertas abiertas; eficien­te en el manejo de las finanzas; atento en la prestación de servicios y ejecución de obras de alto impacto social y comprometido con el desarrollo de la economía y el impulso empresarial.

“Durante las caminatas que realizamos en campaña llegamos a todos los rincones del municipio visitando casa por casa para hablar con la gente, ahora con las consultas ciudadanas vamos a establecer una agenda de trabajo que será incluida en nuestro Plan Municipal de Desarrollo, y de ahí trabajar en darle atención a las prioridades que son necesarias para el buen funcionamiento de Solidaridad en el que sus ciudadanos vota­ron por un cambio verdadero y nosotros no les vamos a fallar”, dijo la alcaldesa electa de Solidaridad.



“Se requiere diversificar la economía de la región, apos­tándole a otras industrias que generen más empleo con salarios justos y prestaciones apegados a la ley”. LAURA BERISTAIN Presidenta electa

En la búsqueda de lograr un gobierno de resultados, Laura Beristain, pondrá en marcha consultas ciudadanas en todos los rincones del municipio para recopilar sus inquietudes.