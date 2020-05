Laura Beristaian olvida a los Policías de Solidaridad

Nadie en el Ayuntamiento de Solidaridad verifica en qué condiciones se encuentran los policías municipales.

Elementos de la Policía Municipal de Solidaridad acusaron a la presidente municipal, Laura Beristain, de formar parte del grupo de “funcionarios de cuello blanco” que se divierten en departamentos de lujo en plena emergencia sanitaria.

Afirmaron que ninguna autoridad del Ayuntamiento de Solidaridad “voltea a ver” las condiciones en las que se encuentran los elemetos policiacos, quienes a diario se arriesgan y arriesgan a sus familias a contra el COVID-19.

En una carta pública, los elementos de la Policía Municipal criticaron que solamente en tiempos electorales los buscan “para la foto”, pero que en los tiempos en que el resto del tiempo se olvidan de ellos, sus familias y de sus necesidades para cumplir su labor.

Nadie ve a los policías

A continuación publicamos el texto difundido por los policías municipales:

Nadie voltea a ver la labor de los policías, mientras trabajamos los funcionarios de cuello blanco se divierten en sus sus lujosos departamentos o sus casas con alberca sin que les preocupe está situación.

Acusan a la Presidente Municipal de "divertirse" mientras los policías arriesgan la vida.

Ninguna autoridad toma en cuenta la labor de la Policía Municipal, y si lo hacen sólo quieren una foto con nosotros, pero no hay ayuda significativa. Cuando se acerquen los tiempos electorales estarán metidos buscando el voto que les la diferencia para poder ganar y seguir viviendo como reyes.

Hoy en día nadie se a tomado el tiempo de ver cómo estamos o que necesitamos; cómo están nuestras familias, se les olvida que también somos seres humanos, que somos padres, somos hijos, hijas, esposos, esposas.

Creen que somos inmunes al contagio, ya el virus ha infectado a muchos de nosotros e incluso hay un compañero muerto, ante la necedad de la gente de cuidarse, piensan que queremos hacerles daño pero no es así, aún quedamos policías buenos que nos gusta nuestro trabajo.

Te puede interesar: Advierten de 21 policías con covid-19 en Playa del Carmen

Es triste saber que estamos solos en la batalla ante una sociedad que no entiende a las recomendaciones de quedarse en casa, siguen transitando libremente como si no existiera el Coronavirus, algunos hasta andan paseando a sus mascotas, y se molestan cuando les damos las recomendaciones.

Hoy en día tienen que ser ciudadanos responsables que respeten las indicaciones, es un tema de salud a nivel mundial, el policía por sí sólo no puede si el ciudadano no coopera, más allá de los Doctores y enfermeras quienes están al frente en la línea de contagió también estamos nosotros como seres humanos, por favor quédate en casa ya no salgas, nosotros hacemos lo que podemos pero todos debemos cooperar.

Más de Quintana Roo