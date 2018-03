“Las redes eran mi hobbie y mi pasión, ahora mi estilo de vida”

Yaris Anaya/Diario La Verdad Cancún.- Alex Campos tiene 31 años, es licenciado en mercadotecnia y obtuvo un diplomado en marketing digital, en el último año se ha dedicado a dar conferencias para empresas como youtube México, asociaciones y sector privado en Cancún de estrategias digitales. Originario de Mérida Yucatán, radicado en Cancún desde hace más de 21 años, Alex transformó su pasión en una importante fuente de ingresos a través del poder de las redes sociales. ¿Cómo inicias esta aventura en el mundo de las redes sociales? Mi pasión por el twitter me llevó a donde estoy ahorita ¿cómo lo conseguí? Compartiendo todo lo que veían mis ojos en Quintana Roo con el hashtag Cancún, yo viajaba por todo el estado y a todo le tomaba fotos, y fue así como conseguí en 5 años atraer a miles de seguidores. ¿De hobbie a tu fuente de ingresos, lo imaginaste así? No realmente no lo imaginé, mi sueño era convertirme en servidor público, yo aspiraba a un cargo político, esto sucedió accidentalmente, sin darme cuenta comenzaron a buscarme marcas importantes para las que ahora laboro como embajador y promotor. ¿Cuál fue tu clave de éxito? Compartir fotos fue mi clave del éxito, los primeros en buscarme para trabajar con ellos fue web cams de México y Mac Donal´s en el año 2014, ahí comenzó a materializarse mi hobbie que con el paso del tiempo se convirtió en mi pasión y mi trabajo. ¿Qué haces como influencer manager? Además de divertirme, mi trabajo es poner en el reflector a las marcas y talentos a través de estrategias de marketing de contenido. ¿Qué cuentas manejas actualmente? Ahora en mi cartera de clientes tengo a at&t, vivaerobus, 20 century fox, netflix, tenis Charly fútbol, gillet, web cams México, Xcaret, Cocobongo, Grupo Sunset, Breathless y personalidades como Jahir Ocampo clavadista olímpico top 5 a nivel mundial, Carlos Trillo, Luisito Rey, Werever Tomorrow, Juca, Claudia Lizaldi, Saak, Abogado pateador, Daniel Pedali, Juan Solo y Jenny and The Mexicats y como embajador de go pro y ESPN. ¿Hiciste un doblaje para la película “pitufos aldea perdida” cómo llegas a este proyecto? No llegué, este proyecto vino a mi gracias a las redes sociales, Sony Pictures me buscó, el doblaje se hizo el 3 de febrero de este año y el estreno fue el pasado mes de septiembre a nivel nacional y doblé a un pitufo en terapia, fue una experiencia padrísima y mi primer acercamiento en este rubro que también me ayudó a sumas más seguidores. ¿Qué sigue para Alex Campos? Posicionar mi agencia de influencer como una de las mejores del país, ya estoy trabajando en Latinoamérica, y vamos por Europa, además de seguir promocionando Cancún como destino turístico.

