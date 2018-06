Las ocho máximas del budismo en Playa del Carmen.

Gueshe Sherah, director del monasterio Deprung Loseling y el maestro Sheling Rinpoche, visitaron Playa del Carmen, Quintana Roo para sanar y bendecir diferentes establecimientos y hogares, bajo un precepto de paz budista, pero en conferencia reiteraron que una de las ocho máximas que practican en su religión es "la calma".

"Muchas veces, desde que amanece la gente dice: Ay qué calor cuánta humedad... si con esa actitud se empieza el día, le estoy diciendo al universo Qué sensación o atmósfera quiero recibir, porque es lo que estoy dando, porque no se puede recibir lo que no se da, o lo que no tiene uno mismo en el alma", citó el budista.