El uso de cubrebocas es de carácter obligatorio en el estado de Quintana Roo, al menos así lo plantea el gobierno del estado en una de las campañas del mes pasado en donde la Policía difundió un video en donde se admira la detención de un joven que no hace uso de su cubrebocas, semanas más tarde se hizo público una serie de detenciones en más ciudadanos del estado por no usar este artículo de prevención.

Esta semana el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González informó respecto las colonias con más casos activos de Covid-19, y nuevamente Cancún es la ciudad que obtuvo el primer lugar, al tener cuatro fraccionamientos en el top ten, y son Villas del Mar con 16 casos, Prado Norte con 14 casos, Haciendas Real del Caribe con 12 casos y Paseos del Mar con 9.

En un recorrido realizado por La Verdad Noticias en estas colonias se encontró que más de la mitad de los ciudadanos no usa cubrebocas además de que la gente ha olvidado la sana distancia y la pandemia en general pues salen de sus hogares sin tomar en cuenta el riesgo para sus familias, son las mañanas en donde se ve a las señoras de familia haciendo las compras sin cubrebocas y en las tardes a los niños jugando en las calles, en las noches las taquerías son los sitios que permiten el descontrol en sus alrededores.

Las colonias con más casos de Covid-19 en Cancún se niegan a usar cubrebocas.

Después de tener en registro el peor mes de la pandemia (julio), agosto sigue presentando picos de más de 500 contagios al día y hasta casi 20 muertes en pedidos de 24 horas, esto no parece preocupar a los ciudadanos de estos fraccionamientos en los que se ha creado la ilusión de no pasa nada.

Parado Norte y Paseos del Mar, son los lugares en donde ni la ley ni la solidaridad llegan, pues en sus tianguis diarios más del 50 por ciento de sus asistentes en masa no usa cubrebocas, y los puestos no tienen ni siquiera gel desinfectante a la mano, ha pasado un mes desde que el gobernador habló de medidas más severas, pero en la periferia de la ciudad, en donde viven los empleados hoteleros no hay respeto ni cuidado ante la pandemia.

