Las alianzas serán necesarias para poder sacar las reformas propuestas por AMLO

Será inevitable acercarse a uno uno que otro diablito para poder derogar las reformas que lastiman profundamente a la sociedad; como son la energética, la laboral y la educativa, señaló el senador José Luis Pech Várguez, al referirse a la posibilidad de que Morena pudiera ir en alianza en las próximas elecciones para diputados locales.

En entrevista televisiva, el legislador advirtió que la dirigencia nacional de Morena está en proceso de establecer acuerdos políticos con otros partidos que le permita alcanzar la mayoría calificada que se requiere en ambas cámaras y derogar o modificar reformas que plantea el proyecto de nación del presidente López Obrador.

Negó tajante que se trate de una repetición o algo similar a lo que fue el Pacto por México del gobierno federal anterior, pero reconoció que eso podría tener repercusiones en las alianzas electorales que establecerá Morena en entidades en las que habrá comicios en este año, como es el caso de Quintana Roo.

Pech Várguez espera que este proceso no cause afectaciones serias a Morena, porque se tratará sólo de un acuerdo político y no de algo más profundo que afecte la estructura del partido.

Reconoció que Morena enfrenta el problema de pasar de un partido pequeño a uno que ya ostenta el gobierno federal y la mayoría en las cámaras, lo cual implica riesgos, sobre todo si se considera que sus principales cuadros ya ocupan cargos gubernamentales o legislativos.

Esa es la razón, indicó, por la que el partido aún tiene pendiente la designación de sus delegados, estatal y electoral, que serán los que se harán cargo, uno, del manejo político interno del partido y, el otro, de todo lo que tiene que ver con los asuntos del proceso electoral.

Dijo el senador que en breve el Comité Ejecutivo Nacional deberá de tomar estas decisiones y espera que sean las mejores para el futuro del partido en el estado.

Admitió que, de nueva cuenta, como ocurrió en los comicios del año pasado, pudiera ser que llegarán nuevos actores políticos, pero deberá cuidarse que éstos realmente aporten capital político y se integren efectiva y armoniosamente a la labor partidaria.