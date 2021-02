Larga lista de aspirantes a alcaldías por Morena

El registro de candidatos a las 11 presidencias municipales dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Quintana Roo, llegó a su fin. Sin mayores sorpresas y, con serias dudas, sobre quienes de último momento podrían ser las candidatas o los candidatos a las alcaldías avanza el proceso del llamado partido de la esperanza.

Desde la media noche del domingo se cerró el plazo de registro y, aunque se esperaba que de última hora militantes incluso de otros partidos políticos se registraran, lo cierto es que hasta el momento se desconoce con exactitud quienes son los precandidatos en forma oficial en el partido guinda.

El llamado partido de la Esperanza se convirtió en el más atractivo para ex militantes de otros partidos en busca de las 11 presidencias municipales en Quintana Roo

La atención de la mayoría estaba centrada en la posibilidad de registro de la diputada local, Cristina Torres Gómez a la alcaldía del municipio Solidaridad, sin embargo ni se confirmó, ni se negó que haya completado el tramite para contender por el cargo, lo que mantiene en suspenso la situación, pues se ignora si buscará o no por Morena la alcaldía en Solidaridad.

De acuerdo a fuentes del propio partido, donde ya quedaron definidos los registros de precandidaturas fue en Benito Juárez, donde la edil Mara Lezama está en busca de la reelección; la senadora Marybel Villegas Canché busca ser candidata a edil, al igual que el ex militante del Movimiento Ciudadano, Antonio Cervera León, así como Antonio Terrazas Lara ex secretario de obras públicas y la ex titular de educación, Cecilia Loria por el Movimiento Auténtico Social (MAS) en alianza con Morena.

En Solidaridad la presidenta municipal, Laura Beristain busca ser reelecta pero ahora por Morena, de igual manera se registraron las concejales Bárbara Delgado Uc y, Luz Elena Muñoz, Alondra Name, así como el empresario Lenin Amaro Betancourt

En la capital del Estado, Othón P. Blanco, Chetumal; buscan la candidatura los ahora expanistas, Mario Félix Rivero Leal y Luis Gamero Barranco, así como el ex líder magisterial y ex delegado regional del Verde Ecologista, Florentino Balam Xiu, Cindy Livier, Manuel Jesús Contreras Golib, Laurentino Estrella Chan ex perredista y el ex priista Hassan Villanueva Ortega.

En el noveno municipio, Tulum se confirma que se registraron Jorge Portilla Manica, Marciano Dzul Caamal, la legisladora local Euterpe Gutiérrez Valasis, David Fili Tah Balam, Maribell Cruz, Anai Bates y Albina Amador.

En la isla de las golondrinas Cozumel, se tiene conocimiento del registro de la ex priísta, Juanita Alonso y Angie Carrillo.

En Isla Mujeres el ex líder de los taxistas y operador de Roberto Borge, Eduardo “El Wato” Peniche, el tres veces derrotado en diversos procesos electorales locales y federales, Humberto Lara “El Indio Blanco'”, María Cristina Góngora Martínez y Martha Loyax.

Por Felipe Carrillo Puerto buscan la candidatura otro ex dirigente taxista, Mario “Babo” Aguilar, Mary Hernández, Hugo Flores y José María Chacón Chablé.

Finalmente en Morelos se registró únicamente Francisco Puc.