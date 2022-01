Lanchas utilizan motores que contaminan laguna de Bacalar.

El presidente del Comité Pueblo Mágico de Bacalar, Nicanor Piña Ugalde, afirmó que al menos 30 embarcaciones utilizan motores que contaminan la llamada Laguna de los Siete Colores, principal atractivo turístico del décimo municipio.

Además, acusó que desde hace tres años advirtieron del riesgo de afectación al cuerpo lagunar por no restringir el número de embarcaciones que brindaría servicios turísticos.

Detalló que de unas 300 embarcaciones que prestan servicios náuticos diariamente en la llamada Laguna de los Siete Colores, al menos 30 no cuentan con motores amigables con el medio ambiente.

Como oportunamente informó La Verdad Noticias, habitantes de Bacalar evidenciaron en redes sociales el nivel de contaminación que generan las embarcaciones que a diario navegan en la laguna de Bacalar.

En una serie de fotografías, que fueron difundidas en cuentas de Facebook, se observan restos de combustible y aceite flotando sobre la superficie del cuerpo de agua.

De acuerdo con Nicanor Piña, este es un problema que debe corregirse de inmediato, ya que se está afectado al principal atractivo de Bacalar.

Desde hace tres años hemos tratado que no aumenten las lanchas y no nos hacen caso, hace dos años había pocas lanchas y nos preocupaba este tema. Ya creció demasiado y hay mucha gente que son políticos y han metido lanchas y no tienen necesidad de quitarle a la gente de Bacalar.