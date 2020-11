Lamenta Carlos Joaquín deceso de Bianca Alexis

Carlos Joaquín se reunió con colectivos de mujeres a quienes de inmediato ofreció la instalación de la Mesa de Atención a Feminicidios

El gobernador Carlos Joaquín González lamentó el feminicidio de Bianca Alexis, la joven de 20 años que fue hallada la noche del domingo, y ofreció la colaboración plena de su gobierno con la Fiscalía sede Quintana Roo para dar con los responsables.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario externó sus condolencias y solidaridad con la familia de la joven, quien desapareció el sábado, cuando salió a vender un cigarro electrónico, y ya no volvió.

Esta mañana dialogué con activistas de dos colectivos. @CEAVE_QROO instaló la Mesa de Atención a Feminicidios en #QuintanaRoo, convocando a 23 colectivos y OSC, en coordinación con la @FGEQuintanaRoo. #NoEstánSolas #JuntosSaldremosAdelante pic.twitter.com/XMyi9fPP0J — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) November 9, 2020

“Acompañamos en su dolor a los familiares y amigos de la joven Bianca Alexis y enfocaremos todos nuestros esfuerzos para que este crimen no quede impune. No pararemos hasta hacer valer la ley y que no haya impunidad para los feminicidas”, aseveró el mandatario.

Recordó que la atención a los feminicidios ha sido una prioridad en su gobierno, el cual fue reconocido como tal en su administración, lo que permitió que se creara la Fiscalía de la Mujer.

Por la mañana, el mandatario se reunió con dos colectivos de defensa y protección a las mujeres, con quienes acordó la instalación de la Mesa para la Atención a Feminicidios.

Te recomendamos: Inicia FGE Quintana Roo investigación por crimen de Bianca Alexis

Al mismo tiempo, convocó a 23 colectivos más a sumarse a la mesa, en la que participan la Comisión Especial de Atención a Víctimas de la entidad.

A este dialogo se sumó la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, donde se han registrado diversas movilizaciones para demandar el esclarecimiento y castigo al o los responsables del crimen contra Bianca Alexis.

Más notas de Quintana Roo