Ladrones de cables dejan sin luz toda una avenida en Cancún

Tras haber sucedido el robo de un cable que formaba parte del tendido eléctrico de la Supermanzana 256, la zona permanece en penumbras, pues el alumbrado público no funciona y los residentes deben vivir en total oscuridad al transitar por toda la Avenida Yanche.

Son los habitantes del fraccionamiento Prado Norte, quienes reportan lo que acontece en la Manzana 5, Lote 2, pues desde que se dio el robo, la percepción de inseguridad entre los vecinos ha incrementado, ya que aseguran, cualquier persona podría cometer algún ilícito aprovechando la falta de luz por las noches.

Esta vía se encuentra en las mismas condiciones desde hace varios días en los que el reporte a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se ha hecho de manera puntual y constante, sin embargo, nadie ha tomado cartas en el asunto.

Además de buscar una solución a esta problemática, los afectados mencionaron que desean identificar a la persona que realizó este vandálico acto, pues preocupa que se repita en otros lugares, si llegara a quedar impune.

"Entre los vecinos nos conocemos pero no sabemos quién fue la verdad, creemos que es alguien que no vive aquí cerca, pero pedimos que si se tiene información se denuncie, porque no es justo para nosotros quedarnos sin alumbrado sólo porque a alguna persona se le ocurrió vivir de lo ajeno.

Necesitamos luz porque es peligroso estar así, no sólo por los accidentes sino también por la seguridad, así como se robaron el cable nos pueden asaltar también a nosotros, a toda la gente que pasa por ahí", argumentó una de las personas que han sido perjudicadas por este problema.

Quienes expusieron el caso lo hicieron a través de redes sociales y acompañaron con fotografías la publicación que busca llamar la atención de la Secretaría Municipal de Obras y Servicios Públicos del municipio de Benito Juárez para que se le dé seguimiento a la ya mencionada petición.