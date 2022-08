Ladrón entra a casa y roba los ahorros de una familia

Mientras sus hijos dormían y ella estaba en el baño, un hombre vestido de short y playera gris, que llevaba un pañuelo en la cabeza, ingresó a la casa de Darset Rivero y se llevó más de 10 mil pesos en efectivo, identificaciones y tarjetas que tenía en su bolso.

Esto ocurrió en la supermanzana 23 de Cancún, durante la mañana del martes, cuando su esposo ya se había ido a trabajar.

Al ladrón sólo le bastaron tres minutos para robar el bolso de la mujer y todo quedó grabado en las cámaras de seguridad.

Darset llamó al 911, pero ni una patrulla llegó después de esperar una hora, así que ella salió a buscar al ladrón, pero no tuvo éxito.

"Tenía billetes de diferentes denominaciones. Hoy a mí me tocó, seguro el dinero ya no está, ya no lo voy a recuperar, pero quiero recuperar mis documentos, eso sí es más importante", dijo.

‘El Mochilas’

Darset publicó la denuncia en sus redes y los usuarios lograron identificar al ladrón, un hombre que se hace pasar por pepenador y lo apodan "El Mochilas". Se le conoce así porque en cada casa que ingresa lleva una mochila diferente.

Los vecinos dijeron que el hombre se esconde en diferentes puntos del centro y el crucero, atrás de Coppel, en el kinder de la 23 o en parques en la zona.

"Estoy muy molesta, lo único que quiero son mis documentos oficiales e identificaciones, la policía tiene protocolos raros y la única manera para que detengan al hombre es que esté cometiendo el delito dentro de la casa, mientras tanto no. La policía no sé por qué no lo quiere detener", señaló Darset.

El dinero robado iba a ser utilizado para el bautizo y fiesta de su hijo de dos años, evento programado para el sábado.

"La misa y el bautizo no se pueden cancelar, pero la fiesta parece que sí. Esto me parte el alma. Ya lloré, pero comencé a reflexionar y doy gracias a Dios porque no le hizo nada a mis bebés", dijo.

