La vida después del maltrato

El maltrato infantil es una realidad y se estima que al mes, el DIF de BJ recibe hasta 25 quejas de maltrato y abuso infantil. En lo que va del año, las autoridades han reportado 440 casos de menores agraviados. Carlos Matus/Diario La Verdad Cancún.- Han pasado dos años desde que Maribel ‘N’ fue asegurada por el DIF en Benito Juárez, luego de que una denuncia anónima de vecinos alertó a las autoridades de que sufría de maltrato dentro del hogar. Ella tenía siete años e iba en segundo de primaria en una escuela de la Región 102. Lo que siguió fue que autoridades levantarán una denuncia a la madre de la menor, hoy de nueve años, y su padrastro. Maribel estuvo tres semanas en el Centro de Atención Temporal del DIF en Benito Juárez y posteriormente se le entregó a su abuela materna, quien debió cumplir diversos requisitos. Hoy, a poco más de dos años, Maribel ha regresado con su madre, quien tiene que asegurar ante las autoridades que brinda atención correcta a su hija, además de recibir ayuda psicológica. Que ella continúe sus estudios es uno de los requisitos que tiene que cumplir la madre para que pueda mantener la custodia de su propia hija. La historia de esta pequeña es un caso de éxito, pero así como ella, al menos 800 menores en el 2016 y otros 440 en lo que va del 2017, han sufrido maltrato y violencia en el hogar, reveló la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el estado, donde Benito Juárez ocupa el primer lugar en maltrato infantil, con al menos 25 denuncias mensuales. Aunque de estas, solo un promedio del 30 al 35% requiere el resguardo del menor, debido a que no se cumplen con las condiciones que garanticen un ambiente seguro. Las víctimas son niños abandonados o maltratados desde meses de nacidos hasta 16 años, que no reconocen condición social ni lugar de origen. Pero lo más grave es el que al menos cuatroniños han perdido a uno o dos de sus padres por los hechos violentos que se han presentado en Benito Juárez y se ha tenido que encontrar la red de apoyo más cercano (abuelos y familiares) para poder darles un hogar. De acuerdo al Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavi) en Benito Juárez se pueden llegar a recibir hasta ocho denuncias al día por supuesto maltrato infantil, aunque de estos sólo en el 40% se confirma algún tipo de afectación a los menores. En lo que va del año han atendido 959 reportes de los cuales 379 han resultado ser casos positivos de violencia familiar, al igual que se han atendido a 230 personas adultas y 160 menores por diversas causas relacionadas con violencia familiar y de género. Entre los casos más comunes se encuentra la violencia intrafamiliar a través de golpes, encierros y en casos más extremos violaciones por parte de algún familiar, casi siempre un padrastro. Elementos de la corporación señalaron que es importante que en la protección del menor participen todos los familiares, pues el círculo de violencia puede estar en el ámbito más cercano del menor o fuera de este. Junto con ellos se suman al mes otros 25 niños que han recibido en el Centro de Atención Temporal del DIF en Benito Juárez, donde la ocupación máxima en lo que va del año es de hasta 35 menores. Este centro tiene capacidad de albergar hasta 42 menores. Humberto Baquedano, Procurador de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema para DIF en Benito Juárez, dio a conocer que la violencia intrafamiliar y el abandono de los menores son el motivo principal por el cual la institución tiene que resguardar menores, además que aseguró que todos los recién nacidos que han aparecido en algún punto de la ciudad han sido reclamados por familiares. “Casi siempre han sido las abuelas quienes han venido a pedir su custodia”, aseveró el funcionario. El tiempo promedio de resguardo es de dos meses, pero puede extenderse hasta seis meses, hasta que se garantice la seguridad e integridad del menor en un hogar. De acuerdo a los procedimientos del DIF, para que un menor pueda regresar a un hogar este debe de ser con algún familiar, a través de una red de apoyo, quienes reciben atención integral, evaluación psicológica y seguimiento durante varios meses, para garantizar que los niños se encuentren en un ambiente sano. En los casos más extremos estos son enviados a un albergue del DIF estatal en Chetumal, donde su situación jurídica tiene seguimiento. Al mes, un promedio de tres menores son enviados al albergue, incluso niños migrantes nacionales, provenientes de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Campeche han sido canalizados a Chetumal, desde donde se contactan a las procuradurías de menores de cada estado para que reciban a los niños originarios de cada entidad. El cifras, el DIF estatal dio a conocer que hasta diciembre del 2016 se lograron comprobar y atender por las autoridades 800 casos de maltrato infantil, de ese total, 286 fueron por maltrato físico, 202 por maltrato emocional, 149 por abandono, 105 por omisión de cuidados y 58 por abuso sexual. Para Celina Izquierdo Sánchez, secretaria técnica del Observatorio de Violencia Social y de Género en Benito Juárez, el elevado índice de maltrato infantil en el municipio es por diversos factores, que inciden especialmente en la condición social, las carencias económicas, los reducidos espacios, pero también a la desintegración de núcleos familiares. En esto coinciden tanto Baquedano como Izquierdo, y es que la separación de los padres aumenta el riesgo de maltrato. “Muchas veces son los padrastros o madrastras quienes realizan el maltrato contra los menores”, aseveró el procurador. No obstante, Izquierdo Sánchez señaló que las cifras de incidencia de maltrato son integrales, pues no solo se debe de ver el hecho del maltrato, sino todo lo que lo rodea. “Casi siempre se presenta en población vulnerable económicamente y que vive en condiciones de hacinamiento”, expresó. El DIF reveló que aun cuando los menores regresan a su hogar, se lleva un seguimiento hasta que se considere ha salido del umbral de peligro.

Te puede interesar