La transformación del Congreso va en serio, nada nos va a detener: Gustavo Miranda.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), diputado Gustavo Miranda García aseguró que la transformación del Poder Legislativo va en serio y continuará, pese a la guerra sucia emprendida en su contra por las decisiones que ha tomado al interior del Congreso del Estado, como parte del programa 100 días.

Aunque al inicio fue interrumpida por un grupo de trabajadores sindicalizados que se manifestaron en apoyo de la señora Guadalupe Aguilar Sosa, trabajadora del Poder Legislativo que reclama el pago de su jubilación; la conferencia de prensa de los lunes, Gustavo Miranda García líder del Congreso continuó posterior a la reunión que sostuvo con la jubilada, como parte del compromiso del presidente de la JUGOCOPO por realizar este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.

El presidente de la JUGOCOPO estuvo acompañado por el secretario general del Congreso Renán Sánchez Tajonar, el subsecretario de Servicios Administrativos Eugenio Segura Sánchez, y el subsecretario de Servicios Legislativos Benjamín Vaca González.

Miranda García agregó que este caso, al igual que la decisión de dar de baja a 50 personas que recibían un pago sin presentarse a laborar al Congreso del Estado, ha llamado la atención de los medios de comunicación, e incluso de otros actores políticos que buscan aprovechar estos temas para cuestionar las decisiones de la actual administración del Poder Legislativo.

“Esta transformación va. Va en serio y nada nos va a detener. Si pretenden frenarnos con denuncias penales, con amenazas, con guerra sucia, no lo van a hacer. Al contrario, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir avanzando y vamos a demostrar que, con trabajo, sí se puede transformar una institución o cualquier poder del estado”, señaló enfático el líder camaral.

El presidente de la JUGOCOPO reconoció plenamente el derecho de la señora Guadalupe Aguilar Sosa de recibir el pago correspondiente a su jubilación, sin embargo precisó que las administraciones anteriores no reportaron este compromiso de pago, que debió realizarse en agosto de 2020, “aunque no se hayan atendido, al final se tienen que resolver y hoy es mi responsabilidad”.

Expuso que el 19 de agosto de 2019 se celebró un convenio de terminación de la vida laboral por jubilación entre el Poder Legislativo, representado en ese acto por Gerardo Martínez García en su calidad de Oficial Mayor y Guadaulpe Aguilar Sosa. En la cláusula cuarta de dicho convenio se establece que: “… la baja de la trabajadora será a partir del 16 de agosto de 2020…” La Verdad Noticias

El 07 de julio de 2020, la Subdirectora de Recursos Humanos giró oficio al Secretario General del Poder Legislativo donde le solicita instruya a quien corresponda a efecto de proceder a elaborar el cheque de pago por concepto de liquidación. Posteriormente, el 14 de agosto de 2020 la Subdirectora de Recursos Humanos giró oficio a la Subdirectora de Nómina donde le solicita la baja de la trabajadora a partir del 15 de agosto de 2020.

Ya el 24 de agosto, la Subdirectora de Nómina envió una tarjeta dirigida al Secretario General del Poder Legislativo donde hace llegar de nueva cuenta el cálculo del finiquito y solicita se provisionen los recursos correspondientes.

Sin embargo, esos recursos no fueron presupuestados para el ejercicio 2020 dado y por consiguiente, la administración anterior no realizó el pago en tiempo y forma, así como tampoco se provisionaron los recursos para hacer el pago. Incluso, en los estados financieros al 4 de septiembre de 2020, no se encuentra incluido el compromiso de pago.

Por ello, Miranda García informó que se estará realizando el pago completo de la trabajadora jubilada, gracias a los ahorros que se están generando con las políticas de austeridad y control del gasto del Poder Legislativo.

