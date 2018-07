La tormenta Beryl  pierde fuerza y vuelve a ser tormenta tropical

El Huracán “Beryl” del Océano Atlántico, se localizó esta mañana a las 06:00 hrs., en las coordenadas 11.7 grados latitud norte y 50.3 grados longitud oeste aproximadamente a 1260 kms., al este-sureste del Arco de las Antillas Menores y a 4157 kms., al sureste de Chetumal, Quintana Roo; se mueve al oeste-noroeste (295°) grados a razón de 22 kph., con vientos máximos cerca del centro de 120 kph., y rachas mayores; por su lejanía no representa ningún riesgo para el Estado de Quintana Roo, se monitorea.

El meteorólogo Gabriel Lojero, del Servicio Nacional de Meteorología, había indicado más temprano que existía una probabilidad de que Beryl sea degradado a tormenta tropical en el boletín de las 11:00 a.m.

Detalló que el NHC proyecta que Beryl pase al sur de Puerto Rico como tormenta tropical durante la noche del domingo y el lunes. “Parece ser en este momento que los vientos más fuertes (de tormenta tropical) se van a quedar sobre las aguas del Caribe, según esa trayectoria oficial hasta el momento”, dijo.

Beryl tiene un movimiento de traslación de oeste noroeste y se mueve a 14 mph. Según el CNH, se espera un giro hacia el oeste noroeste con algún aumento en la velocidad de traslación durante los próximos días.

El meteorólogo explicó que el aumento en la velocidad, así como otros factores limitantes en la zona no son condiciones favorables para el desarrollo de los ciclones, por lo que aún se espera que se debilite a medida que vaya acercándose.

“Los ciclones tropicales son entidades bien frágiles, no puede tener viento seco, no puede tener vientos cortantes, ni tampoco se puede mover a una velocidad de traslación muy rápida porque entonces no puede mantener su estructura”, señaló.