ARIEL VELÁZQUEZ / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- La sociedad exige “nuevo modelo social” Luis Felipe Bravo Mena, quien fuera dos veces presidente del CEN panista y embajador de nuestro país en el Vaticano, destacó que actualmente el Estado mexicano no está funcionando, de ahí tanta corrupción y falta de seguridad pública. Añadió que no es con la construcción de parques y jardines se revertirá la falta de tejido social, sino atendiendo a las familias, ofreciendo un futuro seguro para ellos y sus cercanos. Por eso manifestó que se necesita ofrecer garantías. Expuso que actualmente la ciudadanía tiene clasificados como los más corruptos a los políticos, más arriba incluso que los policías, tradicionalmente señalados por actos de corrupción, de ahí que es urgente revisar el actual sistema político-económico.

“Se requiere un nuevo modelo social”, es lo que está exigiendo la sociedad, son tiempos de grandes definiciones, de ahí que el Frente Ciudadano por México, debe retomar las banderas de libertad y seguridad, dejando atrás al populismo de Andrés Manuel López Obrador y al mismo tiempo a la corrupción y a lo establecido por el actual gobierno del PRI”, resaltó.

Margarita no es clave

En este contexto, Bravo Mena, externó que la salida de Margarita Zavala del PAN, no es fundamental, porque primero está el país, luego el partido y después las ambiciones personales. Destacó que su renuncia a las filas del blanquiazul es importante en la medida en que este Frente deje de hacer o no hacer trabajo político, pero dijo, tiene confianza en que salgan adelante. El ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y actual coordinador de la Comisión Anticorrupción de su partido manifestó que el gobierno y el PRI está detrás de las “campañas negras”, en contra Ricardo Anaya y de su aliada, Alejandra Barrales, lideresa del Sol Azteca (PRD). Manifestó que estos ataques son con la intención de desacreditarlos, pero sobre todo influir en el ánimo y percepción de los votantes con la finalidad de que el PRI vuelva a ganar la presidencia. Durante una conferencia que ofreció en Cancún a representantes de los tres partidos que forman el “Frente Ciudadano por México”, señaló que solo unidos en bloque es como pueden ganarle al PRI, lo mismo que a Morena Cabe resaltar que en el evento asistieron políticos del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, entre los que destacan Eduardo Martínez Alcila, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, Ludivina Menchaca, representante de Movimiento Ciudadano, Frank López, aspirante a la alcaldía de Benito Juárez y Sergio Bolio, ex presidente estatal del PAN y representante en la entidad de Margarita Zavala. Dijo que el país está en un buen momento de definiciones y que la creciente corrupción es consecuencia del sistema de gobierno priista, de ahí que han impulsado varias reformas para integrar un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).