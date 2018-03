La ruta de la salud

Aunque se tuvo un presupuesto de más de 3 mil millones de pesos entre 2012 y 2016, los resultados entregados en de prevención y mitigación van al alza. Carlos Matuz/Diario La Verdad Quintana Roo.- Poco se avanzó en el sector salud del 2012 al 2016, a pesar de que en el Programa Sectorial del Programa de Salud la administración estatal pasada aseguró que se lograría la cobertura total de la población. Lo dicen las cifras globales que diversos indicadores del sector salud y social reportaron en el 2012 y el 2016, donde colocan a Quintana Roo en los mismos índices de adicciones, embarazos prematuros, obesidad, diabetes y contagios de VIH/Sida, lo que deja en evidencia que por más recursos que manejó la administración en turno, estos no se vieron reflejados en mejoras en la calidad de vida de la población. De acuerdo al oficio 0001200327117 de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud (SSA), se reveló que el sector salud manejó tres mil 28 millones 504 mil 994 ($3, 028, 504, 994.00 ) de pesos del 2012 al 2016. Es decir que durante la administración estatal anterior se destinaron mil 835 pesos por habitante para el cuidado de la salud y la protección sanitaria y epidemiológica. Sin embargo, los indicadores señalan que no se tuvo mejoría en el combate a la obesidad infantil, diabetes, suicidios, embarazos prematuros y contagios de VIH/Sida, de acuerdo a comparativas entre la Encuesta Nacional de Salud 2012 y subsecuentes actualizaciones. Incluso, en un comparativo entre el Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa 2016 y el Anuario Estadístico del Estado de Quintana Roo 2016, ambos realizados por el INEGI, se detallan los nulos avances en cifras del sector salud. Por ejemplo, en número de unidades médicas de cualquier tipo se encuentra que en el 2012 se registraron 239, mientras que para el 2016 fueron 260, es decir, solo 21 nuevos espacios médicos se abrieron durante tres años. A esto se suma la irregularidad con la que se reportaron presupuestos para la atención de diversos males en Quintana Roo, por ejemplo, en el programa P016, enfocado a la Atención y Prevención de Personas con VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), se destinaron en total dos millones 472 mil 679 pesos para cinco años, no obstante, durante el 2013 y 2014 no se reportó presupuesto para este programa. En el caso de programas de atención y prevención de sobrepeso, obesidad y diabetes, donde la entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional, se destinaron en total 60 millones 497 mil 613 pesos, siendo el 2012 el año con menor presupuesto en este rubro, con cuatro millones, 282 mil 659 pesos, mientras que el año con mayor recurso fue el 2014 con 19 millones 663 mil 730 pesos. A pesar de todo el esfuerzo y el recurso aplicado, Quintana Roo inició el 2012 en primer lugar en la incidencia de obesidad, sobrepeso y diabetes y terminó el 2016 en la misma posición, sin embargo estados de la región, como Campeche y Yucatán, lograron en el mismo periodo de tiempo bajar tres y dos lugares respectivamente. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud federal (SSA) y de la actual administración estatal, del 2010 al 2016 el crecimiento del sector salud fue hasta un 40% menor a lo óptimo señalado por la Secretaría de Salud a nivel federal en Quintana Roo, donde la administración estatal pasada dejo un déficit de atención de hasta el 30% en los centros poblacionales más grandes del estado. A esto se suman unidades móviles que prestan labores con unidades defectuosas y en malas condiciones, o que incluso fueron adquiridas, pero no son localizadas. Homero León Pérez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, reveló que las condiciones en cómo se recibió el sector salud en la zona norte fueron alarmantes. “Por ejemplo, hacía falta contratar más recurso humano, en todas las áreas para que se puedan atender entre 700 a 800 mil pacientes que recibe la zona norte del estado”, señaló el funcionario. El Indicador de Acceso y Uso Efectivo de los Servicios de Salud, realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2015 había realizado un llamado de alerta sobre Quintana Roo al evidenciar que el número de centros de salud por cada 100 mil habitantes disminuyó entre el 2008 y el 2016, al pasar de 7.5 a 4.6, mientras que el promedio nacional es de 7.1. A esto se suma la entidad se encuentra entre los cuatro estados con menor número de unidades médicas, solo por encima de Colima, Aguascalientes y Tlaxcala, pero Quintana Roo tiene una mayor población y es la entidad con mayores recursos propios genera, gracias a la industria del turismo. Y todo este manejo no claro de los recursos federales se encuentra actualmente bajo investigación por la Secretaría de la Contraloría del Estado y la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, que en la última comparecencia señaló la existencia de 288 observaciones aún por aclarar.

