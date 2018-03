La ruta de la pólvora

Ángel Balán/Carlos Matus/Diario La verdad Cancún, Quintana Roo Halachó, municipio de Yucatán, es uno de los lugares donde se fabrican fuegos pirotécnicos para su venta en los poblados cercanos y el centro de Mérida. El uso de este material se arraiga a las diversas celebraciones que se realizan durante todo el año en esta zona del camino real, gremios, toritos y luces para los novenarios son usuales para los pobladores. Es verdad a finales de año en este sitio se opta por fabricar ‘voladores’ para las épocas guadalupanas, y también para fin de año. Generalmente la pirotecnia que se hace en esta parte de la región es principalmente explosiva y sonora, ‘Petardos’, ‘Voladores’, ‘Palomitas’, ‘hiladas’ son las más comunes y su venta es cotidiana y significa una fuente real de ingresos. Y es justamente esta pirotecnia la que se adquiere en grandes cantidades y acaba siendo vendida en Benito Juárez, Solidaridad y otros puntos de Quintana Roo. Sin embargo, desde el 2014, la venta de pirotécnica y fuegos artificiales se encuentra prohibida en Benito Juárez, debido especial­mente a accidentes que se presentaron con anterioridad. No obstante, en Solidaridad es legal. Esta coyuntura ha convertido la tradi­ción de Halachó en un producto ilegal, que es vendido de forma clandestina en las calles de Cancún, así como en redes sociales. A esto se suma también la incursión de la pirotecnia de origen chino a través de la frontera con Belice y que llega a las manos de los quintanorroenses, de acuerdo a inves­tigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal, realiza­das desde el 2013 en un 47 %. Este negocio, que se mueve entre la tra­dición e ilegalidad, se calcula puede generar cada fin de año al menos 15 millones de pe­sos en ganancias, estimó Luis Cortés Fuen­tes, integrante de la Policía Federal, quien realizó labores de inteligencia en la entidad entre el 2015 y el 2016. “Cuando se habla de la pirotecnia chi­na no es por que venga totalmente de aquel país, sino porque no sabemos su proceden­cia y cómo es elaborada”, comentó la fuente. Los vendedores de estos productos ase­guran que la mejor forma de trasladar la pi­rotecnia son los autobuses y los camiones de segunda. Se mueven grandes cantidades de piro­tecnia en estos vehículos usuales en la re­gión, que pasan de pueblo en pueblo hasta llegar a sus destinos, lo que los convierte en productos difíciles de rastrear. Imelda, una comerciante de la zona, refiere que como Halachó existen otros poblados que se dedican a la fabricación y venta de estos productos.

“Las personas vienen a comparar en sus coches, vienen de Mérida o de Cancún y compran a mayoreo palomitas y petardos, los que compran ‘voladores’ y ‘toritos’ son las personas de pueblos cercanos”, expresó.

Aseguró que el lugar donde se mueven más productos pirotécnicos es en la capital yucateca y por eso ellos se dedican a fabricar productos clásicos que se usan en las ferias y ceremonias religiosas. Lo grave de esta situación es que la informalidad en que se genera el traslado de estos productos hace imposible poder detectar la cantidad que atraviesan el municipio y el estado, confirman las autoridades. Hasta hace unos años la Dirección de Comercio en la Vía Pública y de Fiscalización tenía detectado al menos 12 puntos de venta de pirotecnia, sin embargo, debido a operativos para inhibir la venta y confiscar producto, la venta de fuegos artificiales se comenzaron a realizar en las redes sociales. El no contar con una división activa de la Policía Cibernética en Quintana Roo, ha generado que los grupos de venta por redes sociales se hayan convertido en un medio para ofertar la mercancía. Basta con escribir en el buscador de Facebook la palabra ‘bombitas’ para que al menos 14 perfiles de esta red social te oferten su mercancía de temporada; “tenemos bombitas, no esperes a que sea 31”, “Bombitas a 150, tenemos más variedad”. Incluso, un usuario, identificado como Charly All, de Facebook, quien fue contactado, comentó que por este medio evita que los decomisos de autoridades, pero también el cobro de extorsiones, por parte de personas que se presentan como parte del ayuntamiento y de redes del crimen organizado. “A partir de 150 pesos de mercancía lo llevo hasta su casa o punto medio”, se lee en una publicación reciente, los lugares más comunes para hacer la entrega son los siguientes sitios: Plaza Galerías, Plaza Cancún Mall, Plazas Las Tiendas, Centro de Retención Torito, Estadio Cancún 86, Multiplaza Kabah Villas del Mar, Campo de los gemelos región 227, Soriana Rancho viejo y Mi plaza héroes. Los fuegos pirotécnicos que más que se venden son las ‘palomas’, los ‘carretes’ y los ‘huevitos’, el precio varía entre 150 y 200 pesos por centenar dependiendo del vendedor, así también depende de la mercancía que ellos manejen. Sin embargo, existen pirotecnias que son más destructivas y de igual manera se comercializan sin ningún tipo de control o garantía: “sí, te garantizo que truenan bien, yo mismo los pruebo, tomo una de la bolsa y las trueno para ver si funcionan”, comentó un vendedor al ser cuestionado vía telefónica. La venta es muy buena, muchos de los vendedores reparten su producto en un solo día. Al menos durante el diciembre del 2016 se atendieron a 17 niños menores de 10 años en el Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez” por quemaduras por pirotecnia, reveló Ignacio Bermúdez, director del centro de salud. La Fundación Micho y Mau, dedica a proveer y canalizar atención a niños víctimas de quemaduras, señalaron que entre el 2015 y el 2016 atendieron a cerca de 15 niños con quemaduras de diversos grados. “Todos fueron por pirotécnica, debido a que no estaban supervisados por un adulto, por accidente e incluso por fuegos artificiales defectuosos”, comentó Roxana Martínez, vocal de la fundación. La invitación, tanto del médico, como de la integrante de la fundación, es la de no comprar fuegos artificiales, al ser un peligro potencial para los menores del hogar, que pueden generar desde quemaduras de diversos grados, hasta perdida de miembros debido a explosiones. “Uno acaba pasando un fin de año en emergencias por algo que pudo ser prevenido desde un principio”, sentenció Ignacio Bermúdez.