La relevancia de Pok Ta Pok en Cancún a lo largo de los años

El campo de Golf Pok Ta Pok fue el escenario de múltiples bodas, XV años y fiestas de los cancunenses, cuenta la pionera Sylvia Morón, que llegó a Cancún cuando ni siquiera estaba pavimentada la avenida Tulum a la altura de la central de camiones, es un espacio que le pertenece a los cancaneases y que de nuevo como en el 2009 se pretende construir complejos residenciales.

El campo de golf Pok Ta Pok fue construido en 1976 como parte de la infraestructura para el desarrollo de Cancún como centro turístico por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, desde entonces ha pertenecido a la ciudad.

Esta no es la primera ocasión en la que se ha intentado explotar el campo de Golf para cambiarle el uso de suelo y ahora el ajuste de densificación para poder construir aún más complejos hoteleros en la zona hotelera de Cancún, en 2009 se tuvo la intención de construir en esta área, sin embargo lo que más ha preocupado es que se pueda saturar la zona hotelera en cuestión de servicios.

“No se puede permitir el cambio de uso de suelo en pok ta pok, porque atenta contra la sustentabilidad, el medio ambiente, la calidad de vida en Cancún en lo general; porque generará un tránsito vehicular de proporciones mayúsculas; porque nos quita un área verde, y lo más importante porque es una falta de respeto, es un atropello insultante”, escribió en 2009 Sergio González Rubiera, actual presidente de la AMAV Cancún, en su columna de opinión Al Buen Entendedor.

Hoy a 15 años de este escrito, Sylvia Moron, Pionera de Cancún señaló su preocupación por situaciones similares en esta área verde que es un emblema de la ciudad

“Mira la verdad ahora que me preguntas de Pok Ta Pok, recuerdo que íbamos sábados y domingos, no sabía jugar golf pero me dedicaba a revolcarme allí en el pasto, si fue parte de la unión de los primeros cancunenses porque bodas y fiestas, todas, eran allí en Pok Ta Pok”, señaló Sylvia Moron.

Sin embargo lo que le preocupa es la posible saturación que pueda existir en los servicios, pues a mayor número de hoteles y cuartos de hoteles habrá mayor demanda de energía eléctrica, drenaje y servicio de recolección de basura entre otros puntos.

“Desconozco si mucha gente siga jugando golf allí, porque ya hay más campos, me refiero a que si aún tiene muchos socios, lo que me preocupa más que nada es el cambio de densidad, hace algunos años cerca del 2008 ya la zona hotelera no aguantaba más porque con el uso del drenaje y los servicios ya estaban saturados en la zona hotelera y por eso recuerdo no se movió el PDU en el 2009, en donde resaltó el sistema de drenaje”, comentó Sylvia que en ese momento trabajaba en el ayuntamiento municipal.

Más que ser un emblema del inicio de Cancún yo creo que ocasionaría un problema porque han seguido cambiando el PDU para densificar más lo que es la zona hotelera y puede colapsar, porque no han invertido en infraestructura.

El área de la laguna Nichupté en donde se encuentra actualmente el campo de golf de Pok Ta Pok, era un punto que usaban los mayas para trasladarse por la laguna y evitar dar la vuelta a punta Cancún y chocar con los arrecifes de corales, por ser una zona transitada existen dos edificaciones mayas que se ubican dentro del campo tres de este complejo deportivo.

La zona arqueológica se encuentra en ruinas y en total abandono desde que comenzó la pandemia y la maleza ha comenzado a crecer por encima de las edificaciones, además los señalamientos para evitar subirse ya no existen.

La epidemia que inició en Cancún

Durante su construcción en 1976 se decidió traer cocoteros Miami para adornar algunas áreas del que sería en campo de golf más importante en la Península de Yucatán en ese momento, sin embargo trajeron plantas infectadas con la enfermedad del Amarillamiento Letal del Cocotero qué es transmitida por el insecto conocido como Myndus Crudus Van Duzee o Chicharrita.

En cuestión de semanas los cocos de la región comenzaron a tener problemas de salud y en el transcurso de seis meses morían, esta enfermedad acabó con todos los cocos de Cancún hasta extenderse por todo Quintana Roo, Yucatán y Campeche, acabando en ese momento con la principal industria de zonas de Campeche y Yucatán como sucedió con Ciudad del Carmen, actualmente todo el Caribe sufre con esta infección mortal.

A raíz de esta situación se trajeron cocos del Océano Pacífico que eran resistentes a la enfermedad, todo esto inició en Pok Ta Pok.

