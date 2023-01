La realidad que viven los ejidatarios en Chichén Itzá

El pasado 2 de enero, las comunidades aledañas a la zona arqueológica de Chichén Itzá (Pisté e Xcalacoop) se levantaron en contra de las autoridades bajo las que dicho patrimonio se encuentra resguardado, pues aseguran que han sido víctimas de malos tratos y discriminaciones por parte de ellos.

Y de acuerdo a Damián Euán, representante de los ejidatarios de Chichén Itzá es una situación que inició años atrás y que poco a poco ha generando inconformidad en la comunidad, hasta el grado de que este lunes la bomba explotó ocasionando el cierre de los principales accesos a una de las maravillas del mundo.

“En el 2014, entró un administrador del Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) que vino con las ganas de secuestrar un pueblo que era muy noble, pero que demostró ser una persona déspota, grosera, arrogante,altanero e incluso discriminatorio con nosotros.”, dijo.

Señaló que dentro de los comentarios a los que se enfrentaban día a dia, se encontraban relacionados a que los artesanos dan una mala imagen por hostigar al turista, que se prestaban a la prostitución, a la drogadicción y a la trata de menores.

“Todos los días es lo mismo. Su trabajo es afectarnos, todos los días hay una nueva indicación, una nueva discriminacion, un nuevo atropello con el que no nos deja trabajar y la comunidad ya se canso.”

Ante esta situación, las comunidades de Pisté y de Xcalacoop están realizando una huelga pacífica, con la que se han logrado cerrar las principales avenidas que dan acceso a la zona arqueológica con el mero objetivo de hacer notar su solicitud: destituir a Marco Antonio Santos Ramírez, director del INAH en Chichén Itzá.

“Es una marcha pacífica, un bloqueo con el que “estamos escupiendo hacia arriba”... Sabemos que el daño es para nosotros, no hemos tenido ingresos por dos días pero la verdad es que la gente ya se canso, esta haciendo esto porque fuera de pasar 2 dias de hambre, lo que pudiese proveer será un bien mayor para nosotros.”

Marco Antonio Santos Ramírez, director del INAH en Chichén Itzá

Asegura que en múltiples ocasiones, se ha atentado para destituir al directivo de la zona arqueológica, pero el intento ha sido en vano, pues señala que pudiera haber un conflicto de intereses políticos.

“Este señor sigue alterando el orden, sigue en su postura de “no me toquen”, es lo que nos llama la atención, la protección que se le está brindando a este director y la consigna es tajante, queremos la destitución… Les ha dolido este movimiento, salieron a la defensiva con un comunicado oficial no firmado, pero si estamos poniendo el dedo en la heridas por los intereses.”

Durante la tarde de este martes se agendó una rueda de prensa con los principales líderes de los ejidatarios para generar una mesa de diálogos. De igual forma se triplicaron los antimotines, que se posicionaron en las canchas de la Guadalupana y en la Santa Cruz, ambas pertenecientes a la zona.

“Nosotros únicamente estamos trabajando para llevar el pan del día a día a nuestros hogares, se ha tergiversado mucho la información en ese aspecto, pero gracias a esta lucha pues seguimos en pie”, mencionó.

Otros testimonios

“Nosotros estamos afuera, no estamos en la zona arqueológica y también en temporadas altas hay para todos en cuanto a la venta, no es la primera vez que pasa esto con el director del INAH que viene y nos pide que desalojemos el lugar. Nosotros no invadimos la vía del turista, nosotros estamos en la calle dentro del ejido, no le faltamos el respeto a nadie, solamente vamos a vender y no es justo que venga el señor para que nos diga que no podemos estar ahí.”

José, Artesano

“Lo que nosotros queremos es que se nos regresen esas tierras y nos dejen entrar a trabajar en nuestras tierras para que podamos hacer valer nuestros derechos, no se vale que gente que viene de otro lugar nos esté hostigando, maltratando, discriminando y realmente nuestra gente ya está fastidiada. Estamos exigiendo la destitución de estas personas para que ya podamos llegar a una mesa de diálogo.”

Jeremiás Cimé, Comisario ejidal de Xcalacoop

