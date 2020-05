La pelea más grande que se armó en la playa de Cancún fue revivida en Facebook

Toda ciudad tiene grandes historias que contar y otras de qué avergonzarse, es eso precisamente lo que pasó en Facebook en donde se recordó “La campal” o pelea más grande de todos los tiempos en la playa de Cancún, por medio de un video que se volvió viral en cuestión de horas y es que la pelea es un clásico por varios motivos.

Éste suceso se grabó en la conocida Playa Gaviota Azul, la cual tiene un nombre popular llamado playa Forum, en este lugar habían personas festejando mientras bebían refrescantes y alcohólicas cervezas y escuchaban música, sin embargo por alguna u otra razón comenzó la trifulca, fue entonces cuando la gente de alrededor miraba atento lo que sucedería.

Con más de 20 personas involucradas en una pelea, esta fue la mayor trifulca grabada en una de las playas de Cancún, estos aparentemente turistas locales, habían ingerido alcohol de más, lo que provocó este estado de ánimo en el cual varios hombres intervinieron hasta volverse una escena famosa de conflicto de mala copa.

Gran pelea en playa recobra vida en Cancún

Recientemente este video fue revivido por algunas páginas de Facebook, y obtuvo mucho éxito, bajo las leyendas como “ya extraño estar en la playa” y similares, se recordó uno de los momentos más vergonzosos para la gente local protagonizada por el alcohol.

En el video se puede ver que era un día nublado y no tan bueno para estar en la playa, el mar picado y el exceso de alcohol dieron ejemplo de lo que es un mal día y de lo que no se debe hacer en las playas públicas, algo de lo que se ha aprendido y se espera no se repita nunca más en esta nueva normalidad que vendrá pronto.