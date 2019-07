La otra cara de la moneda: Horas de angustia por desaparición de un familiar o amigo

Ramón “N” tenía más de una semana trabajando en un Call Center, ubicado en la Supermanzana 524, del municipio Benito Juárez, donde se dedicaba a realizar llamadas promocionando paquetes turísticos, todos los días llegaba a su hogar cerca de 18:30 horas, pero el martes fue un día diferente para él y su esposa Jessica “N”, quien se quedó esperándolo en su casa.

Cerca de las 21:00 horas, Jessica “N” recibió una llamada telefónica de parte de la hermana de otro afectado, donde le informó que a su marido se lo habían llevado en una camioneta con otros compañeros del trabajo, siendo ese momento cuando comenzó su angustia al desconocer el paradero de Ramón “N”.

De manera inmediata al terminar la llamada la joven se trasladó al lugar donde ocurrieron los hechos para saber qué había ocurrido, sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta, lo cual hizo más angustiante la situación.

“Me llamaron por teléfono y me dijeron que estaba pasando algo y me pidieron ir al lugar donde trabajaba porque se lo habían llevado y no tenían más información al respecto”, declaró.