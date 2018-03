Ariel Velázquez/Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.- La ‘misteriosa’ administradora de Borge. Para la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía estatal, una de las personas clave para desentrañar el paradero del tesoro público que se malversó en el gobierno pasado ( 2011-2016 ), es María de Lourdes Pinelo Nieto, una misteriosa mujer de quien ni las autoridades tienen fotografías. Lo que sí se sabe es que durante más de tres décadas, esta reservada mujer fue administradora de las empresas de la familia Borge. Pinelo Nieto, fungió como secretaria particular de los padres de Roberto Borge quienes estuvieron a cargo de la empresa ‘Naviera Turística de Quintana Roo’. Sin embago, el papel de Pinelo es mucho más relevante ya que aparece como prestanombres en varias empresas, entre ellas la inmobiliaria ‘Estemar del Caribe’, investigada por la Fiscalía de la Nación por la adquisición de media docena de predios vendidos por la pasada administración estatal a un 6% de su precio original. La PGR, la relaciona con empresas vinculada a los espectáculos, consultorías, asesorías y colocación de personal en complicidad con Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, quien también fungió como prestanombres. Hoy los tres son acusados de lavado de dinero y para ello utilizaron diversas empresas, entre ellas ‘Proyectos y Solidez Desempeño Gerencial y Administrativo SA de CV’, registrada en enero de 2016 con la actividad económica de servicios de contabilidad y auditoría, supuestamente. Paralelamente, el abogado González Hermosillo, está inscrito como patrón en la razón social Romano Damiano-Stanzza SA de CV, dedicada a los servicios de asesoría y consultoría en administración y colocación de personal. La firma, de acuerdo a la PGR, está vinculada a ‘Barcos Caribe’, propietaria de una línea de ferrys en Cozumel y Playa del Carmen, donde González Hermosillo y Pinelo Nieto eran administradores y prestanombres de Borge para dicha fiscalía. Pinelo Nieto, aparece como empleada de la empresa ‘Espectáculos Cecilio Borge’, que administró un cine en Cozumel y brindó servicios como el diseño y fabricación de escenografías. Las empresas ‘Proyección y Solidez en Desempeño Gerencial y Administrativo” como ‘Romano Damiano-Stanzza’, fueron inspeccionadas por parte de la Secretaría del Trabajo, debido a diversas irregularidades.

Después de que el actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar la venta de 24 predios de la reserva territorial del estado, se inició la indagatoria al ex funcionario. Consideraron que al menos 10 inmuebles no era aptos de ventas, prácticamente todos fueron subvalorados y rematados a familiares y gente cerca a Borge. Santiago Samuel Jiménez adquirió 10 de los 24 terrenos, es la persona que más terrenos compró, seguidos de Méndez Montoya, con 5 inmuebles. La madre de Borge obtuvo 4. Ninguna de las propiedades se encuentra a nombre del ex gobernador. Además del desvío de recursos financieros públicos, se le acusa a Roberto Borge de vender predios y terrenos de la reserva territorial de Cozumel y de otras zonas del estado precios de regalo para beneficiarse, así como amigos, familiares, y empleados cercanos, para lo cual realizó triangulaciones financieras presuntamente "legales" con el fin de "limpiar" todo rastro de esas transacciones.