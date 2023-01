La mayoría pide que se quede Uber en Cancún. Mañana se define

Este miércoles es un día decisivo para Uber y los taxistas de Quintana Roo. Los magistrados del Poder Judicial de la Federación, en Cancún, emitirán sentencia en un juicio de amparo promovido por la empresa para operar legalmente en el estado.

Pero los taxistas no están dispuestos a ceder. Por ello, desde las siete de la mañana se concentrarán afuera del Poder Judicial, sobre la avenida Andrés Quintana Roo, para protestar, igual que lo hicieron el 14 de diciembre.

“Como la otra vez, a las siete de la mañana comenzaremos a reunirnos y, entre las 11:00 y 11:30 horas, aproximadamente, los magistrados van a sesionar para determinar la situación legal de Uber”, dijo Luis Mis, vocero del sindicato.

Aseguró que llegarán los representantes de los 19 sindicatos y organizaciones de transporte público de Quintana Roo y esperan superar por mucho a la primera manifestación pacífica, la cual reunió a cientos de operadores.

Taxistas de Playa del Carmen, Tulum, Isla Mujeres, Holbox, Chiquilá, Puerto Morelos, Nuevo Xcan, Leona Vicario, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, entre otros, llegarán a Cancún, pues buscar meter presión para que los magistrados impidan la presencia de Uber en la entidad.

“La vez pasada tuvimos cerca de mil operadores, en esta ocasión buscamos superar ese número, será pacífico y sin complicaciones, los únicos carriles que ocuparemos es el carril de baja, de ida a la avenida Kabah, los demás carriles estarán libres. No habrá bloqueos ni nada, no hay orden de hacer eso”, afirmó.

El pleito

Los taxistas dicen que no están en contra de las aplicaciones digitales que ofrecen servicio de transporte, sino en contra de aquellas que no están sometidas a la Ley de Movilidad, como Uber, que ha sido considerado un servicio particular de transporte, pero debería ser público.

“El transporte de personas es una actividad catalogada como servicio público. Uber es un intermediario, no prestador del servicio”, dijeron abogados del sindicato de taxistas.

Uber responde

Águeda Esperilla Soto, representante de los operadores de Uber en Cancún, confió en que la resolución de este miércoles sea favorable. Explicó que un amparo fue ganado desde hace tres años, pero debido a que los sindicatos pelean en los juzgados, no se ha podido ejecutar.

“Se van a volver a reunir los magistrados para la revisión, yo lo que tengo entendido es que sólo será una revisión, ya que es parte del proceso. Uber no es ilegal desde hace tres años,estamos trabajando mediante un amparo que nunca respetó el Gobierno del Estado”, dijo.

Encuesta realizada por la Verdad Noticias

“Uber es más práctico que los taxis, porque luego una puede estar parada por un buen tiempo esperando un taxi y no pasan o no te quieren subir”. María, 27 años

“Estoy de acuerdo con que se quede Uber porque los taxistas de la ola verde tienen en muy mal estado sus unidades, no son todos, pero cuando son socios no les importa tener un vehículo en mal estado, cuando Uber usa autos nuevos”. Manuel Fuentes, 60 años

“Claro que estoy de acuerdo, los taxistas dan un mal servicio. Uber lo pides y llegan por ti,cuando luego los taxistas les haces la parada y no te quieren llevar”. Valeria, 30 años

“Sí estoy de acuerdo porque fomenta la competitividad, lo que pasa es que ahora no quiero hablar mal de los taxistas, pero muchas de las unidades ya no están en condiciones para circular, te tratan mal, tienen un mal servicio y cuando les conviene te llevan”. Paolo González, 25 años.

“Sí estoy de acuerdo con que entre Uber porque luego es un rollo encontrar durante las lluvias, taxis que te quieran llevar o hasta le suben el precio”. Heidy, 24 años

“Uber es una muy buena opción, principalmente por sus tarifas. Varían un poco de los taxis porque son más baratos. Son más seguros porque tienen una bitácora de la persona que te va a llevar que en los taxis algunos no lo traen”. Marco Martínez, 32 años

“Pues yo creo que ya es hora de que haya nuevas opciones, muchos taxistas ya están involucrados en malas cosas y no dan seguridad”. Armando Chulim, 46 años

“Está bien que opere Uber, porque los taxistas de aquí son bien mañosos, son gente que cuando está lloviendo fuerte no te quieren subir. El Uber, aunque llueva truene o relampaguee, sí brinda el servicio”. Maximino, 54 años

“¡Cómo no voy a estar de acuerdo! Aquí los taxistas no quieren trabajar y cuando trabajan te cobran hasta de más, en cambio el otro ya tiene una tarifa”. Marcelino Cahuich, 60 años

“A veces los taxistas se pasan de lanza, tienen un tarifario establecido y ellos cobran lo que quieren, son bien abusivos, no todos, pero si pasa. En cambio, los de Uber son un poco más conscientes, además que te dan más seguridad”. Roberto Cruz, 39 años.

“A los taxistas les costó conseguir la placa con la que operan, trabajaron varios años para conseguirla y fue un gasto, como para que luego llegue Uber, así como si nada, sí les afecta en lo que invirtieron”. Guadalupe, 23 años

“A mí me da igual, sólo en casos muy especiales o con mucha prisa uso el taxi, así que pues la verdad no me quita ni me da el que ingrese Uber a Cancún”. Pablo Joel, 57 años

“Los taxistas o los de Uber no entran a las colonias, esos sólo andan en el centro de la ciudad o en la zona hotelera y nosotros como gente humilde luego no podemos acceder a sus servicios”. Elsy María, 58 años