La importancia de la educación financiera desde la infancia.

Con el objetivo de fomentar la cultura financiera en los estudiantes del país, así como incrementar el número de inversionistas minoristas o retail, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) continuará proponiendo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) incluir una materia de finanzas personales desde la infancia, afirmó el director general del centro bursátil, José Oriol Bosch.

Aunque señala que no se ha presentado dicha propuesta a la actual administración federal, pero pretenden hacerlo en 2023, debido a que ha sido un tema que ha quedado pendiente en gobiernos anteriores, aunque es un instrumento que ayudará a formar un país con mayor número de inversionistas.

"Hemos hablado varias veces con la SEP desde hace muchos años y vamos a seguir insistiendo en que se incluya una materia de inversiones personales, de educación financiera básicos desde qué es ahorro e inversión, qué es una tasa de interés real positiva y negativa, cómo usar y optimizar una tarjeta de crédito", afirmó el directivo.

Educación financiera en primarias de Cancún

La importancia de la educación financiera desde la infancia.

En entrevista, Gonzalo Ramírez Ávila, director de la Escuela Primaria Alfredo V. Bonfil Pinto, en Cancún, señala que la propuesta de implementar la educación financiera es algo crucial para la formación, no solo educativa, sino personal de los estudiantes, aunque debe plantearse cómo se impartiría a los menores de edad para que la vean con interés y no como una materia obligatoria.

"Es muy bueno tener este tipo de educación desde niños, nada más que no solamente es proponer y ya se lleva a cabo, hay que ver dentro de qué materia o cómo podría quedar inmersa esta propuesta de educación financiera. Que no sea una materia aparte, independiente, porque ahí no va haber ese interés del alumno sobre esta cuestión de finanzas personales".

Al director de la primaria pública le parece una propuesta interesante, considerando fundamental que los estudiantes desde temprana edad tengan acceso a este tipo de información, sobre todo la cultura del ahorro "porque la verdad, entre los niños es escaza y como no se trabaja en ella desde la primara, en los años venideros tampoco existe ese saber sobre cómo distribuir o qué hacer con los recursos financieros personales".

Cuesionado sobre si exitste una clutura de finanzas personales en los estudiantes que asisten al plantel educativo que dirige, comenta: "Es prácticamente nula, como a los padres tampoco se les enseñó, son pocos niños los que la tienen, sumado a que en la escuela no hay cooperativa, prácticamente son contados los que cargan sus carteritas o monederos y regularmente ese dinero lo destinan a comprar dulces o saborines al salir de clases, y son alentados por los padres de familia, en lugar de inculcarles una cultura del ahorro y la importancia de administrar el dinero personal".

Agrega que si la propuesta de la Bolsa Mexicana de Valores compete únicamente a educación básica, también se debería incluir a educación media y media-superior porque no se imparte una materia de economía personal a nivel preparatoria, ni universitario.

"Lo cierto es que es una materia que no está contemplada en los programas educativos en todos los niveles, cuando algunos de los temas serían de gran utilidad desde la primaria hasta la universidad. Yo pienso que para su implementación no se debería llevar como una materia como tal, sino tratar lo básico y elemental para que desde la infancia se refuerce la importancia del dinero, qué es, cómo funciona, para qué sirve. Sería viable y muy interesante saber cómo esta propuesta pudiera ser impartida, quizá ser anexada en alguna materia de ciencias sociales o hasta en matemáticas".

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí.