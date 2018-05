La historia de Leticia Domínguez, artesana que casi pierde el pie por pisar un clavo

Hace 2 años, el 24 de julio,Leticia Domínguez pisó un clavo oxidado y le atravesó el pie. La internaron en una clínica del centro de Cancún donde le querían cortar el pie, estuvo una semana internada, al igual que en el hospital general de Mérida “Agustín O’Horán”.

Fue de clínica en clínica y todas le daban la misma solución (Cortarle el pie) y en una ni siquiera la atendieron.

Regresó a Cancún y fue a pedirle ayuda a Mara Lezama en su programa de radio, quien se puso en contacto con un médico y logró que la pudieran atender. Ya no tenía calcañar (parte posterior de la planta del pie), sus tendones estaban expuestos al aire y gracias a la ayuda que Mara Lezama le otorgó, fue atendida por un doctor y hoy se encuentra en terapia.

“Estoy muy emocionada y siento que mi agradecimiento es todo para Mara porque ella me tendió la mano cuando más lo necesité, ¡cuando más! Cuando todos me querían cortar el pie ella dice que no, que no nos dejemos, que luchemos hasta el último momento, que no nos corten nuestros miembros, que salvemos nuestro pie, porque ahorita no te quieren curar en los hospitales, nada más que ella, ella dice que debemos de luchar hasta el último momento y ella me dio su apoyo”.

“Ella siempre ayuda a todo el mundo, a todo el que se le acerca, no duden, si en algún momento tienen algún problema recurran a Mara, Mara nos va a ayudar. Me siento muy feliz porque salvé mi pie”.