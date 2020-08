La higiene y el distanciamiento social se practican en todos los sitios: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín expresó que su gobierno ha venido implementando diversas acciones para que la población tenga mayor y mejor empatía hacia los protocolos de higiene, la sana distancia y el uso de cubrebocas, que pueden evitar la propagación de contagios de Covid-19 en Quintana Roo.

Indicó que otras de las acciones es la difusión masiva del decálogo de los 10 hábitos en esta nueva normalidad, el que la población debe adoptar para lograr una rápida recuperación económica y para que los colores del semáforo epidemiológico estatal permitan cambiar y activar nuevos sectores productivos.

Pide gobernador aplicar medida de higiene

Carlos Joaquín reiteró que el plan “Reactivemos Quintana Roo” se realiza de forma paulatina y gradual para proteger a la gente y salvar vidas humanas, porque no se puede abrir todo y salir al mismo tiempo a la calle, pues eso ocasionará un rebrote de los contagios de Covid-19 y se llegaría al confinamiento social.

“Hay que crear esta serie de hábitos, que nos permitan la convivencia con el coronavirus y que, además, nos dé orden en ese crecimiento gradual y ordenado, en el que unos deberán salir primero, otros después y otros todavía permanecer en casa. Quienes no tengan por qué salir, quédense en casa”, dijo Carlos Joaquín.

El mandatario estatal, al referirse a la apertura de negocios, puntualizó que, ante tal situación, se está al 30 por ciento en la zona norte, donde se ubica el color naranja del semáforo epidemiológico estatal, y que, en la zona sur, debido al color rojo, se puede llegar hasta el 15 por ciento en materia de ocupación de diferentes negocios.

Noticias Quintana Roo

Agregó que, además, se han implementado las acciones con los jóvenes de chalecos y gorras amarillos, quienes operan en los puntos más importantes de las ciudades para indicarle a la gente que use cubrebocas, mantenga la distancia, se lave las manos, use gel antibacterial y no suba al transporte público si éste excede su ocupación.

Te puede interesar: Cancún; Así fue el operativo de las autoridades para recuperar casa de Juan Gabriel

“Reconozco el trabajo de quienes siguen ayudándonos para que la gente se acuerde de crear hábitos para que tengamos mejores resultados. Vamos hacia los bancos, hacia los paraderos, hacia los mercados, hacia los centros comerciales, hacia los lugares del centro, que son sitios donde pueden generarse aglomeraciones”, indicó el mandatario.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ