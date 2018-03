Sandra Romero/Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.- La fiebre de candidaturas independientes. La nueva condición de los candidatos independientes, específicamente en el caso de los abanderados a las presidencias municipales quienes podrán acceder a una regiduría siempre y cuando logren el 3% del total de la votación, ha hecho que tal posibilidad se convierta en una verdadera fiebre con miras a las elecciones del 2018. Y es que si bien cualquiera que logre el total de firmas de apoyo puede contender, habrá que ver si en las urnas es aceptado por el electorado, sobre todo porque la mayoría proviene de partidos políticos donde no encuentran posibilidad de ser postulados, con lo cual el espíritu de la candidatura independiente se trastoca. En ese contexto vemos ex militantes de distintos partidos que ahora consideran el como candidatos independientes, aunque la militancia en algún partido haya sido eterna. En esa condición vemos a Luis Ross, externo militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien ahora podría ir por la presidencia municipal de Benito Juárez de manera independiente. Otro es Jesús Pool Moo, quien también su carrera la hizo en las filas del tricolor. No descartamos a Mildred Avila Vera, activista que se mantiene activa con distintas acciones en apoyo a los habitantes de Benito Juárez, ella inició el tricolor, posteriormente militó en el entonces partido Convergencia, y posteriormente retornó al PRI. La eterna contendiente independiente es Gemly Villanueva; además de Víctor Sumohano, quien por cierto en las elecciones del 2016 logró el 3% que se requería para obtener una regiduría, sin embargo ello no se consideraba en la ley electoral local. En Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, el pasado domingo Omar Ortiz, universitario y activista se pronunció como candidato independiente a la presidencia municipal, tenemos también la intención de Lenin Amaro, entre otros tantos que seguramente harán firmes sus intenciones conforme se acerca el inicio del proceso electoral local, que será a mediados de diciembre del 2018. Seguramente en las próximas semanas la lista crecerá de manera exponencial, puesto que todos desean un espacio, sobre todo ahora que los candidatos independientes que logren el 3% del total de la votación, podrán acceder a una regiduría. Cabe mencionar que en Quintana Roo, desde las elecciones del 2013 se aplicaron las candidaturas independientes, donde hubo una gran participación por parte de los ciudadanos. Conforme se acerca el proceso electoral se perfilan los presidentes municipales que podrían quedar “huérfanos” en la próxima jornada electoral. Ellos son Perla Tun, presidenta municipal de Cozumel, además de Luis Torres Llañes, presidente municipal de Othón P. Blanco, cuya cabecera es la capital del estado. En el caso de Perla Tun, es de todos sabido el enfrentamiento con su partido, Acción Nacional (PAN), organismo político que ya ve otras figuras para postular, uno de ellos el diputado Jesús Cetina Tejero, quien suspira por la presidencia municipal de esa ínsula. La alcaldesa ha aplicado una forma muy peculiar de gobernar, donde no ha tomado en consideración las recomendaciones de sus compañeros de partido, lo cual le costará el no ser reelecta, no al menos con las siglas del PAN. En el caso de Luis Torres Llanes, los panistas de la capital del estado andan realmente entusiasmados y creen que en el 2018 podrían retener la presidencia municipal, con lo cual el diputado Fernando Zelaya está más que puestos para contender por la presidencia municipal. De ese modo a Torres Llanes no le queda otra que participar como independiente, o retornar a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el cual militaba antes de postularse por el PAN-PRD. Tampoco se ven posibilidades que Romalda Dzul, de Tulum, sea respaldada por su partido para la reelección, otra que podría sumarse a la lista de alcaldes en funciones independientes. Por otro lado, a nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral INE recibió 86 solicitudes para candidatos a la presidencia, solo 40 cumplieron con los requisitos para comenzar a recabar las firmas de apoyo y para ello tiene hasta el mes de febrero. Y es que van desde empresarios, ex comunicadores, militantes de partidos hasta marinos, como Ángel Martínez Juárez, teniente jubilado de la marina quien ya levantó la mano para participar. De las 86 solicitudes para la presidencia de la república, siete fueron mujeres y 79 hombres, entre los que recibieron la constancia aparece Margarita Zavala y Armando Ríos Piter, Pedro Ferriz de Con. Por Quintana Roo aparece Carlos Mimenza Novelo. También se inscribieron como independientes 24 senadores y 242 diputados.

