La ex académica Wendolee, a un paso del divorcio

Wendolee es en este momento una mujer empoderada que ha salido de una depresión, gracias a su participación en el reality de retos para vencer miedos “Soy Famoso Sáquenme de Aquí”.

“Estoy bien contenta aterrizando en México después de estar dos meses metida en la jungla de República Dominicana y muy contenta con el recibimiento de la gente que llegó con porras”, compartió la popular cantante, egresada de La Academia.

Wendolee aceptó que hubo un cambio en ella desde el capítulo uno de la serie.

“Veo una Wendolee superdeprimida, con una depresión que yo ni siquiera veía. Noto el nivel tan alto de depresión que traía”, dijo.

A su regreso a México, Wendolee dio a conocer que está en un momento decisivo para su matrimonio, pues al parecer en los próximos días podría haber una separación formal. Esta decisión la habría tomado a partir de su evolución personal y la dominación de sus miedos en el reality.

“Estoy teniendo problemas con mi esposo, estamos viendo si nos divorciamos o no nos divorciamos, venía con muchos problemas por la salud de mi bebé, fue muy difícil, subí 20 kilos con los hijos que tuve, eso también me dio muchísimo para abajo, estaba muy rota, llegué la verdad muy triste a este programa, con muchos miedos personales de tomar decisiones”, confesó.

Un cambio de vida

Wendolee es una defensora del cuerpo y la aceptación y su equipo de personas a las que representa también fueron importantes para que no se rindiera.

“Cuando a mí me invitaron a este programa no tenía la conciencia ni el conocimiento de lo fuerte que iba a estar, yo pensé que era de concursos mucho más leves y me di cuenta que este reality show al que me acabo de someter significó un cambio de vida importantísimo, no era de fuerza, ganaba quien conquistaba más miedos y me siento ganadora”, dijo.

El primer reto al que se enfrentó en el reality fue comer cucarachas.

La ex académica estrenó el tema “Mucha Mujer”, se integrará como voz principal de la Sonora Tropicana y participará en la celebración de los 20 años de La Academia, por Azteca.

