La difícil vida de un policía en Cancún

“Poner en riego nuestras vidas es lo que muchas personas o el país no se da cuenta, ciertamente nos exigen más seguridad, pero nosotros de igual modo debemos de darnos seguridad a nosotros mismos”, estas son algunas palabras que un elemento de la policía dijo en exclusiva para La Verdad.

La vida de aquellos que protegen la seguridad de la ciudad, estado o país no es tan sencilla como parece; además de pertenecer a un cuerpo policiaco, también pertenecen a un hogar con esposa e hijos, e incluso tienen deudas como una persona normal.

De manera anónima, para resguardar su integridad, el elemento explicó cómo es su día a día y sobre todo qué temores tiene que enfrentar. “Mi día comienza con una taza de café, justo después de pararme de mi hamaca; voy hacia dónde está mi esposa y le doy los buenos días, camino y de igual forma me dirijo a mis hijos para darles un beso”.

Dijo que para él, la parte más dolorosa es dejar a sus dos hijos cada día para luego irse a trabajar, sin embargo todos los días también son la fuente o su motor de vida: sus hijos y su esposa.

Expuso que antes de salir de su casa se encomienda a Dios, para que a donde quiera que vaya, Él lo proteja de todo lo malo; después de salir de su casa y dirigirse rumbo al trabajo, toma un taxi, ya que ir en camión “es un riesgo ya que a un policía en estas instancias ya no lo ven como una autoridad sino como un criminal”, explicó, lo que es un riesgo más.

En los últimos 15 años en nuestro país ha habido alrededor de 2 mil 500 policías asesinados en el cumplimiento de su deber, esto según la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). “Ciertamente uno como policía siempre tiene que estar alerta, es decir cuando esté en su labor y cuando no lo esté, ya que uno nunca sabe si lo están persiguiendo o algún ladrón o delincuente quiera vengarse, yo en lo personal he recibido muchas amenazas, de las cuales una solo ha sido de muerte”.

Hoy en día la mayoría de las personas que quieren desempeñar esta profesión lo hacen más por necesidad y no por un servicio como tal, ya que en promedio un policía gana alrededor de 10 mil a 20 mil pesos mensuales, dependiendo si es un elemento municipal, estatal o federal.

“En una ocasión cuando me encontraba solo y patrullando por la ciudad, me llegó el reporte de una persona lesionada con arma de fuego y al acudir a la dirección, me di cuenta que era una broma, porque el sitio donde se dijo que fue, era una iglesia de las llamadas testigos de Jehová, los mismos creyentes confirmaron que no había pasado nada.