La difícil vida de ser transexual en Quintana Roo

A pesar de la lucha en contra de la discriminación a la comunidad LGBTTI+, en Quintana Roo sigue presentándose de forma cotidiana, en especial es el sector transgénero el rechazo social, la dificultad de encontrar un empleo, lo que los obliga a hundirse en la prostitución para subsistir. Esto a un año de haberse ingresado la propuesta para modificar el Código Civil para el reconocimiento legal del cambio de género, pero aún no se ha logrado nada por esta minoría de la población.

La discriminación es el trato desigual a una persona o comunidad por motivos de raza, religión, política, de sexo o preferencia sexual, este acto se ha querido erradicar ya que puede pasar a ser un problema de acoso hasta un crimen de odio, actualmente miembros de la comunidad acusan acoso principalmente en negocios que niegan la entrada e incluso los corren por la apariencia que decidieron tener.

Marcha de la comunidad LGBTTTI

En entrevista con miembros de la comunidad LGBTTTI, coincidieron en que la discriminación es algo que prevalece a pesar de la modernización y de la apertura a la información. El estado sigue siendo uno de los más apertura tiene, sin embargo no erradica la existencia de violencia y acoso principalmente en lugares públicos de donde se les niega el acceso o servicios.

“Para encontrar un trabajo el hecho de tener tu nombre de un género y tu imagen de otro es una gran barrera, la condición de transexual implica muchas dificultades para que te acepten en algún lugar en general”, comentó Isa Halliwell, una chica trans que actualmente vive en Playa del Carmen.

“Hace cerca de un año en un antro fui con normalidad, me dieron la bienvenida y me ofrecieron mesa, uno de los meseros se dio cuenta y me pidieron identificación y junto a otros trabajadores se dieron cuenta de mi nombre y mi segundo nombre es muy masculino y me dijeron que no podría estar allí; así que me pidieron que me retirara”, narró para La Verdad.

La realidad es que los trans viven a la deriva debido a las dificultades que pueden llegar a presenciar día con día, el hecho de que el nombre en los documentos oficiales no coincida con su imagen es motivo para negarle trabajo, servicios básicos como salud y educación.

Hasta el momento se han solicitado cerca de un centenar de solicitudes de cambios identidad en el estado, pero esto no se consigue debido a que no se ha hecho mucho al respecto por parte de la XV legislatura en un año.

“Si una persona al verte en la calle si se da cuenta que eres una persona trans, enseguida comienzan las burlas, no es una cosa que vean normal no ven como algo admirable de que un chico se sienta orgulloso de ser quien quiere ser”, dijo el testimonio.

Poco a poco cambian las cosas

Por su parte, Daniel del Carmen, es un transformista. Es un chico que se viste de mujer para animar las noches en un bar en la ciudad, desde su punto de vista existe en Cancún un rechazo y discriminación en la ciudad a la comunidad LGBTTTI, sin embargo admitió que esta actitud de algunas personas ha disminuido mucho al pasar los años.

“Hay gente que todavía no lo ve como un trabajo, dicen comentarios como ‘se viste para hacer putería’, esa gente no sabe que hay un sueldo y un horario de por medio, es como ser un animador pero un hombre vestido de mujer y por ese hecho lo ven mal y señalan”, dijo para La Verdad.

Al igual que Isa, Daniel coincidió que la discriminación se sufre casi siempre en lugares públicos como restaurantes y bares. “El simple hecho de que te veas femenino es razón para recibir un trato diferente”, dijo Daniel.

Por su parte Isa, prefiere no salir a lugares públicos desde el incidente ocurrido en un lugar público en donde le pidieron que se retirara. “Aquí no salgo, de hecho por lo mismo a mí la primera vez que me negaron la entrada a una disco a lugares públicos opte por no salir a lugares públicos, para evitar la vergüenza, sé que los que deberían sentir vergüenza son ellos, pero al contrario la siente uno, por eso no voy a lugares públicos desde hace un año”, comentó con voz entre cortada.

Otro tipo de discriminación que sufre la comunidad trans es el laboral. “En lo particular me ha pasado, por el hecho de que eres gay creen que no tienes ciertas capacidades, cuestionan tu inteligencia. Como si fueras de otro mundo, afortunadamente encontré un empleo que respeta mi condición trans’, indicó, al informar que labora en la Quinta Avenida de Playa del Carmen.

Al ser excluidas de la vida laboral formal se van forzadas a autoemplearse, casi siempre en una estética, pero si no se tienen los recursos adecuados caen en la prostitución ya que no pueden conseguir una fuente de ingreso y es aquí donde realmente son vulnerables a los ataques de odio.

México es el segundo país en Latinoamérica en crímenes de odio solo después de Brasil, el 80% de los casos de los crímenes cometidos en nuestro país se realizan con armas de fuegos, la mayoría de las víctimas se dedicaban a la prostitución.

Podrán votar

Jean Novak, presidente de la AC lésbico gay Fusion G, señaló que ya son años de lucha para que el Congreso del Estado haga una modificación del Código Civil y los transgénero puedan tener una identidad conforme al sexo que decidieron cambiar.

Sin embargo, mencionó que este primero de julio el INE aceptará sus credenciales de elector con identidad masculina, aunque aparezcan en la casilla vestidos de mujer.

Indicó que en otras zonas como la Ciudad de México ya se puede hacer una identidad desde el acta de nacimiento con los nuevos datos de los hombres travestis y trans, por lo que se insistirá en la actual administración estatal para lograr estos cambios de “igualdad social”.

Reconoció que es difícil tener datos precisos de la población lésbico gay y travestis en el estado, porque no hay un censo actualizado, no obstante, estimó que este grupo de personas puede representar al menos seis mil votos efectivos en Quintana Roo.

Por René Guadarrama