La difícil lucha contra el cáncer de mama

Puede llegar a representar grandes dificultades, y más cuando los recientes indicadores dictan que en México es la principal causa de mortalidad en mujeres por encima de 25 años de edad.

"Fue una experiencia muy triste y muy dolorosa, con miedo pues se trata de cáncer y siempre uno relaciona la palabra de cáncer con la muerte”, relata Lilian Valverde, una mujer de 52 años que fue detectada con cáncer de mama en 2011, superó la enfermedad, y actualmente se encuentra de nuevo con la noticia de que tendrá que volver a luchar por su vida, pero esta vez sin temor a que pueda ocurrir lo peor.

“Fui a jefatura de ginecología del IMSS, con mis pruebas privadas donde decía que había sospecha del cáncer y que se necesitaba una biopsia y puse mi queja, la cual me resolvieron en una semana, eso fue en 11 de octubre y para el 7 de noviembre me dan la noticia de que tengo cáncer de mama”, recuerda cuidadosamente las fechas que marcaron su vida.

La difícil lucha contra el cáncer de mama

“Para disminuir la desigualdad social en el estado se crean políticas públicas que garanticen más y mejores oportunidades de sa- lud para las mujeres, como los estudios gratuitos que permitieron hacer más de 15 mil detecciones de cáncer en las mujeres de la zona norte del estado”, destacó la Secretaria estatal de Salud.

“En los últimos cinco años y gracias a las donaciones hemos aportado a través del grupo 15 quimios y radio terapias a 15 compañeras, durante mi cargo han sido 10 los casos a los que se les ha brindado apoyo no sólo en radiaciones, también en temas psicológicos los 365 días del año”, comentó la presidenta de la asociación.

“Yo les diría a las mujeres que se revisen lo más seguido que puedan y que ante cualquier sospecha que se localicen que acudan al médico, ya que el tratamiento en etapas tempranas es curable, les diría que aunque es una situación muy dura, que le echen ganas y que siempre hay esperanza y fe”, comenta Lilian Valverde, al preguntarle que qué les diría a las personas que acaban de ser detectadas.

Tras una depresión y miedo profundo en el que se encontró al momento de ser diagnosticada, Lilian buscó la ayuda del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como primera instancia cuando se le detectó una pequeña bolita en el seno izquierdo, pero al ver que solamente le recetaban paracetamol y no le confirmaban las mastografías, prefirió buscar ayuda en el sector privado.Después de eso, la búsqueda de un oncólogo que la atendiera fue otro andar de vuelta en vuelta, su médico familiar le decía que necesitaba comenzar con su tratamiento de quimioterapia, pero fue hasta el 23 de diciembre que le asignaron una operación de extracción de seno y a un especialista, para que pudiera empezar con su procedimiento en Febrero, las cuales tuvo que tomar 6 quimioterapias cada 21 días. Lo más difícil de las quimioterapias para Lilian fueron los vómitos, los achaques, los dolores, los mareos y desorientación. Sin embargo, a pesar de la depresión, siempre buscó la forma de salir adelante, nunca perdió la fe ni la esperanza, lo que la ayudó a superar el padecimiento.Según Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA), dio a conocer que la tasa de mortalidad por este mal es de 9.7 afectadas de cada 100 mil mujeres, y que el estado se encuentra por debajo de la media nacional, la cual es de 17.6 mujeres.Homero León Pérez, médico titular de UNEME DEDICAM (Unidad de Especialidades Médicas Dedicada a la Detección y Diagnostico del Cáncer de Mama), indicó que en lo que va del año se han realizado diversos eventos para apoyar al sector de mujeres, de entre 25 a 69 años de edad, para detectar oportunamente el padecimiento. Durante el mes de octubre, diversos centros médicos, así como asociaciones de la comunidad civil, brindaron de forma gratuita los estudios de mastografías para la detección temprana, así como la ayuda psicológica y de prevención, materia en la cual no se tiene gran cultura en nuestra entidad. Yolanda Hernández Presidenta Grupo Desafío Quintana Roo AC, es sobreviviente del cáncer de mama, dijo que en octubre se realizaron donaciones de mastografías para mujeres mayores de 40 años, y que además este 19 de octubre en el estadio ‘Beto Ávila’ realizarán el listón humano, entre miembros de la comunidad, y sobrevivientes del padecimiento.El doctor Ignacio Bermúdez Meléndez, director del Hospital General de Cancún, dijo que las personas que se les detecta este padecimiento, y no tienen la oportunidad de ser atendidas en un centro de salud privado, se les brinda la ayuda trasladándolas a Yucatán o Campeche, ya que en Cancún no hay un centro de oncología y sólo hay un médico gine-oncólogo. Sin embargo, dijo que en estos meses se estará abriendo el centro oncológico de Chetumal, y que derivado de esto, en el municipio se contará con una unidad para atención ambulatoria para pacientes con cáncer, por lo que tendremos a este tipo de especialistas a la mano, para cubrir en su totalidad las necesidades de las afectadas.Actualmente Lilian repite su lucha contra esta enfermedad, ya que ahora se le ha detectado una bolita en su otro seno, pero dice que esta vez se encuentra preparada y que no dejará que la depresión la vuelva a tener en sus garras, que si ya salió una vez adelante, no habrá otro camino que el de salir y ganar la batalla por la vida.