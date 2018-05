La ciudadanía a favor de regreso de UBER a Quintana Roo

Luego de que en la sesión ordinaria número 28, presidida por el diputado Ramón Javier Padilla Balam, el Pleno de la XV Legislatura aprobó por unanimidad de los presentes, el dictamen por el que se expide la nueva Ley de Movilidad, misma que se reconoce el derecho humano a la movilidad de las personas y colectividades que habitan en la entidad.

Ciudadanos opinaron al respecto de la aprobación, ya que las plataformas digitales cumpliendo con los permisos necesarios podrán laborar legal y libremente, por tal motivo, en el transcurso de las semanas la plataforma UBER podría laborar nuevamente.

“Opino, que está bien que ahora si puedan laborar libremente los choferes de UBER, ya que antes siempre estaban siendo atentados en contra de su persona, y esto porque no estaban laborando legalmente, además si me dices a quien preferir, si a UBER o a los taxis verdes, yo me quedo con los de UBER”, Benjamín García, habitante del Municipio.

“Así se generan más fuentes d empleo, sin embargo está en cada quien si preferir a los de UBER o a los del Andrés Quintana Roo, yo en algún momento utilice este transporte privado y la verdad es un buen servicio, eso tengo que dejarlo claro, te tratan bien, te hacen sentir como una reina”, Patricia Delgado, ciudadana.

“Yo estos a favor de que entre UBER, porque llegan hasta tu casa para brindarte el servicio, y yo he utilizado este método de transporte desde que llegó, pero lo quitaron y lo dejé de utilizar, sinceramente los autos son más limpios y más cuidados que los del sindicato Andrés Quintana Roo”, Francisco Torres, estudiante.

“Todos tienen derecho a trabajar, UBER no le afecta a nadie, aunque por parte de los taxistas, sus unidades están dañadas, incluso cuando vas a algún lado, uno le tiene que preguntar a dónde va él y no ha donde va uno, para mi UBER es la mejor opción” Luis Alcocer, padre de familia.

Así como estas personas, existen muchas más que están a favor de esta ley y de que UBER se quede en el estado, todos refiriendo que es por el buen servicio que brindan y por los vehículos limpios que además están en perfectas condiciones.