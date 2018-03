La casa de la ventana verde en Cancún

Cada ave que llega al refugio para aves deja una historia en el matrimonio Charles, la pareja que se encarga de cuidar y alimentar a los pájaros heridos o que no pueden volar hasta su rehabilitación completa. Yaris Anaya/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo

Alberto Charles

¿Cómo surge este refugio?

¿Una vez que las aves se recuperan las liberan?

¿Alguna experiencia que lo haya marcado?

Su experiencia:

Tenemos estudiando mi esposa y yo 40 años, ha sido nuestra vida, Hilary se ha especializado en los alimentos que come cada pájaro, tenemos que cuidar cada detalle.

Junto con su esposa, llevan 35 años dedicados al rescate, rehabilitación e integración de animales silvestres a través de su refugio “La casa de la ventana verde”.Mi esposa y yo desde siempre tuvimos gusto, amor e interés por las aves, cuando llegamos a vivir a Cancún teníamos muchos pajaritos y la SEMARNAT, al descubrir esto en nuestro propio hogar, nos pidieron ayuda para rehabilitar a 40 periquitos de frente blanca que habían rescatado con las alas cortadas para ser vendidos, y fue ahí donde comenzamos con esta historia que acumula al día de hoy 35 años.No en todos los casos, por ejemplo tenemos un par de guacamayas originarias de Brasil que no pueden volar, no las podemos liberar, sin embargo en el refugio viven con los mejores cuidados. En otros casos, una vez que se recuperan se liberan o se llevan a lugares seguros donde confirmamos que estarán bien cuidadas y atendidas.Son muchísimas las experiencias que hemos vivido durante esta actividad de rescate, pero en particular la de un águila que tuvimos que se pudo curar al 100%, ella estaba en un tronco para que se ejercitara y un día hizo un ruido fuertísimo y cuando salimos a ver que estaba sucediendo nos percatamos que se estaba elevando y la vimos volar alto, luego bajó y volvió a repetir ese gran ruido para nosotros fue de agradecimiento y se fue... Un par de días después de este suceso volvió al refugio nos voló por toda la casa y se marchó para siempre.