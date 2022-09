La aventura de Hakkinen, el perrito que recorrió Cancún en combi

Viajó solo unos 13 kilómetros hasta que llegó a la casa de una familia, muy lejos de la suya. De un brinco, el perrito se metió a la combi de la ruta 6, que iba llena de gente, y se acomodó en un rincón.

Era una mañana de domingo y el perrito de color café parecía no perturbarse por nada. La combi seguía su ruta y los pasajeros se enteraron que no era de ninguno de ellos. Nabile Hernández le tomó una foto y la subió al Face a una página de perritos perdidos en Cancún.

“Es urgente, un perrito de Gran Santa Fe se subió a la ruta 6 y se bajó en el crucero, debe pertenecer a alguien y se está perdiendo y alejando cada vez más de su casa. Intenté agarrarlo, pero no se dejó y corría más lejos, está por las paradas de las rutas a Puerto Juárez y los que van a Costa Mujeres. Si alguien puede atraparlo o no perderle la pista, yo ya no pude porque iba para mi trabajo. Es macho y vi que en la parte de arriba de su orejita tenía una bolita”, detalló.

De Gran Santa Fe a El Crucero son unos 13 kilómetros, más o menos la mitad del recorrido entre Cancún y Puerto Morelos.

Otras personas comenzaron a subir videos y fotos. El perrito de ojos saltones, habiendo terminado su trayecto en la combi, se bajó y comenzó a caminar sin rumbo y olía la basura, pero no se dejaba agarrar. Llegó muy cerca del paradero de Playa Express y siguió caminando hasta la supermanzana 75, a una casa en donde se resguardó debajo de una mesa.

Giovanna Gómez, la dueña de la casa, dijo que su perro ladró y su hijo descubrió que el visitante estaba escondido.

“Mi esposo fue a ver algo a la vuelta y fui con él y dejamos abierta la puerta de madera, sólo estaba cerrada la reja de metal. Sólo nos fuimos a una casa de distancia, además tengo a mi perro pitbull adentro y se asustan cuando lo vean”, contó.

ESTABA ESCONDIDO

La reja estaba abierta para meterse a la casa de Giovanna

Antes se metió a otra casa y jugó con una perrita, pero lo echaron, así que aprovechó que la reja estaba abierta para meterse a la casa de Giovanna.

“Vi pasar al perrito cuando me estaba yendo, pero como estaban pasando más personas no lo tomé en cuenta y como no cerré la puerta de mi casa entró y se escondió al lado de mi sillón, como estaba una mesa no lo vimos, tuvo la suerte de entrar en silencio porque mi perro no lo vio. Ya llegamos y cerramos la puerta y mi esposo se puso a trabajar en la mesa, eso fue como a las ocho o nueve de la mañana”, comentó.

Fue hasta las tres de la tarde cuando la familia se percató de que el perrito estaba en su casa.

“Ya mi esposo agarró a nuestro perro y lo encerró en el baño para que no le hiciera daño al perrito y yo arrimé la mesa, le tomamos foto e íbamos a publicar a ver si alguien lo buscaba y yo entré a Perros Perdidos Cancún y vi la foto del perrito y le dije a mi esposo ‘ya no publiques, alguien más ya subió al perrito’. Lo vimos en la combi y nos reímos porque viene desde lejos y vimos las bromas que escribieron”, recordó.

A partir de ese momento se trató de contactar a los dueños a través de las redes sociales y dijeron que, si lo querían de vuelta, debían presentar pruebas.

“Comenté en los grupos que yo lo tengo y me mandaron mensajes y también a mi esposo. Pedimos que mandaran pruebas de que el perrito es de ellos y sí mandaron mensaje y en la noche pasaron por el perrito. Me dio un poco de pena explicarle la situación a los dueños, que tardamos seis horas en darnos cuenta de que estaba el perrito dentro de la casa”, dijo Giovanna.

Una vez hecho el contacto, se pactó una hora para recoger al perrito. Entonces se supo que su nombre es Hakkinen.

SE ESCAPÓ OTRA VEZ

A partir de ese momento se trató de contactar a los dueños a través de las redes sociales

La cuidadora de Hakkinen se encontraba en camino cuando Giovanna se percató de que ya no estaba en la casa. Se había vuelto a escapar.

“De hecho se nos escapó otra vez, pero como ya había publicado que lo tenía en mi resguardo, agarré salchichas y salí corriendo a buscarlo y le fui tirando pedazos de salchicha y me fue siguiendo hasta volver a la casa”, recordó.

Con un video, la cuidadora comprobó que Hakkinen era parte de su familia y dijo que lo que sucedió fue que, en realidad, su dueña, Karen, se fue de viaje y él salió a buscarla.

Su regreso a casa fue más cómodo, a bordo de un auto.

El perro se subió en los cruces de las avenidas 127 con avenida La Roja en Gran Santa Fe II.

La combi se movió al oeste con dirección a la avenida 135 y siguió el norte hasta llegar al Cecyte en avenida Cancún.

De ahí giró al este sobre la avenida Cancún hasta llegar a la avenida Kinick, de ahí tomar al norte hasta la avenida politécnico pasando frente al hospital general 17 hasta llegar a la avenida La luna.

De la avenida la Luna con Politécnico la combi tomo la dirección noreste sobre la luna hasta la avenida Kabah, hasta llegar al estadio Andrés Quintana Roo.

Sobre la kabah, se dirigió al norte hasta llegar a la avenida Xcaret en donde dobló al este y siguió hasta la avenida Tankah en donde tomo el norte con dirección al mercado 28, hasta tomar la avenida Xel ha, hasta llegar a Sunyaxchén. De ahí la avenida Yaxchilán y de aquí tomo el norte hasta tomar la avenida Uxmal para reincorporase a la Tulum.

Sobre la Tulum a la altura del ado se dirigió al crucero casi frente a la Rehoyada en donde el perrito se bajó de la unidad.

El perrito siguió a pata por la calle 13 hasta cruzar la avenida Francisco I Madero, ruta 4 y llegar a la calle 30 donde lo encontraron.

