La atacaron frente una multitud y nadie hizo nada en Cancún

La humanidad cada día se dice más enterada y responsable con detalles como el medio ambiente, al mismo tiempo carecemos de empatía hacia el mismo humano.

La gente reacciona en redes sociales cuando se trata de un animal en peligro o atacado, pero si algo le pasa a otro ser humano detecta el mínimo error para señalar que la culpa de la desgracia es de esa misma persona.

Esta es la historia de de la señorita Valdez, quien en un día sufrió dos ataques y que la gente fría e indiferente vio cómo era agredida y terminó en el suelo, y nadie hizo nada, la humanidad está cada vez más lejos de la humanidad aquí está su relato: El día de ayer salí a agarrar combi enfrente del batallón, exactamente a las 08:30 PM. En lo que esperaba pasaron varias persona en la mayoría hombres y me quedaban mirando, aclaró que estaba vestida en botas cortas de tacón, falda y una manga larga que me cubría hasta el cuello, un tipo paso de playera amarilla como de unos 30 años.

Pasó y me tocó la pierna y me lanzó un beso diciendo "una así quiero en mi casa" lo único que pude hacer en ese momento fue salir corriendo detrás de él y tirarle una piedra en la cabeza (que se ve que si le dolió) por que me grito ¡AHORITA QUE VUELVA TE ENSEÑARÉ A RESPETAR A LOS HOMBRES! No me asuste y dio de suerte que pasó la combi y me subí para ir a mi destino, un restaurante enfrente de chedraui en la avenida tulum.

Llegué y un poco confundida ya que no sabía dónde estaba el lugar me di a la tarea de buscar y preguntar, cuando un tipo Moreno de complexión delgada, como de 1.75 de estatura, pantalón de mezclilla, sport blanco y un casco amarillo de construcción me empezó a chiflar y seguir, me acerque enfrente de él restaurante "mi pueblito" y en eso el tipo me agarró una pompi y mi bolso lo empezó a jalar y me quería tirar al piso y no me deje y lo tiré yo al piso y lo empeze a golpear mientras gritaba que por favor alguien me ayudara ¿saben cuantos me ayudaron? NADIE, ABSOLUTAMENTE NADIE.

Fácil había como 60 personas ahí y nadie me pudo ayudar, pues en fin... Ahí estaba sola golpeando a una persona que me quería hacer daño y encima me quería robar mis cosas, como pude intente llamar a la policía y el lo vio me arrebato mi teléfono y lo tiró al piso y lo pisó en que se paró, grite que por favor lo agarrara y nadie se metió y la gente nada más me veía como si fuese un espectáculo, así como llegó se fue y yo me quedé ahí, asustada, con mis manos sangrando por que me quebré las uñas en que lo golpee.

La mujer mostró los daños que sufrió en varias fotos.

Escribo esto por que quiero expresar que ya no nos podemos confiar en ningún lado, lo primero me paso enfrente de mi casa donde están casi 50 soldados afuera y lo segundo en un lugar público donde había muchísima gente y nadie me pudo ayudar, gracias a Dios solo fueron daños materiales de mis uñas y teléfono, pero.. ¿Y si me hubiesen secuestrado? ¿Y si me hubiesen golpeado? La gente igual se hubiese quedado viendo como si todo eso fuese un espectáculo?

Ni un policía cerca en una zona pública como lo es la av. Tulum.

Solo doy gracias a Dios que se taekwondo y me supe defender, pero si no... ¿Qué me me pudo haber pasado?

La victima denuncio lo sucedido por medio de sus redes sociales.