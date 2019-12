La Voz Kids: la producción permitió que Daniel Orlando cantará después de 10 horas en el hospital

Daniel Orlando Ramírez quien es un fuerte competidor logró cautivar a todos en La Voz y lograr llegar a la semifinal, sin embargo poco se sabía de su estado de salud que en verdad era algo de qué preocuparse puesto que puso en riesgo su vida estando dentro del programa más visto de la televisión mexicana.

“Se siete la verdad super bien estar en el programa, estoy super emocionado nervioso, no se si sabían, estuve internado en el hospital 10 horas el dia de las batallas, me internaron en el hospital por un cuadro de gastroenteritis, fue algo desafortunado, me enseñó a luchar y estuve a punto de rendirme pero no lo hice ya que esto es mi sueño en las batallas, si sentía el malestar pero no tanto no canté a mi 100 por ciento”, comentó el participante de Playa del Carmen en exclusiva a La Verdad.

El joven de 13 años, platicó con La Verdad y comentó cuáles son sus intensiones en él mundo de la música ahora que la fama y el reconocimiento han tocado a la puerta de su vida en un momento muy importante, por eso lo cuestionamos respecto a su futuro como persona pública.

“Es algo que siempre me pregunto es algo a lo que se que estoy expuesto y me da miedo, dejar mi vida privada, pero yo siento que todo va a valer la pena en cuanto al canto se refiere, por que sé que en este sueño que tengo, la fama no te deja ser como eras antes, siento que mientras mas grande seas en la fama menos puede dañarte, no me importaría, es algo que a la gente cercana le he dicho”, mencionó.

El joven aprovechó el espacio para mandarle saludos a sus profesores de Playa del Carmen en Quintana Roo quienes lo han apoyado en esta aventura en La Voz, “ Le mando un saludo a mis profesores, que son súper lindos, me han apoyado muchísimo, Oscar Tamayo y Mario Melgoza, Nadia Guaracha”.

