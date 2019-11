La UQROO, sin notificación oficial para firma de contrato colectivo

El rector de la Universidad de Quintana Roo (UQROO), Francisco López Mena, aseguró que, hasta el momento, la Junta local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) no ha notificado de manera oficial sobre la conformación del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de la UQROO (SAUQROO).

Por lo tanto, a pesar de que existe voluntad para lograr acuerdos relacionados con un contrato colectivo de trabajo, no se podrá firmar dicho documento hasta que se cumpla con los procesos legales.

Como se sabe, el abogado del SAUQROO, Fernando Landero Leal, afirmó que emplazaron a huelga para el próximo día 19, en caso de que en esa fecha no se haya firmado el contrato colectivo de trabajo.

El Rector rechazó anticipar si se concretaría el emplazamiento a paro de labores, porque todo depende de los tiempos de la JLCA.

“El anuncio, que entiendo hizo un abogado del Sindicato, tiene que ver con el proceso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje; no puedo decirles si en esa fecha anunciada va a suceder o no porque nosotros no somos partes del proceso”, indicó.

Dijo estar abierto a la negociación con el SAUQROO, incluso existe la posibilidad de que la Universidad otorgue un aumento salarial, entre otros acuerdos, pero mientras no exista la notificación de la autoridad laboral no podrán concretarse.

Insistió en que existe el deseo de que se firme el contrato y se ha avanzado en muchos temas, pero no se pueden oficializar ante la falta de notificación de la Junta Local.

Dejó en claro que, a pesar de los avances, existen rubros que se encuentran imposibilitados para cumplir debido a condicionantes económicas de la Universidad y en las cuales esperan poder alcanzar acuerdos.

Puntualizó que existe una postura de apertura para que este contrato colectivo sea firmado a la brevedad.