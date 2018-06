La Gasolina Magna ‘Araña’ los 18 pesos en Cancún

De acuerdo a datos de la plataforma GasoApp de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en Cancún son tres las estaciones de combustible que ya rozan los 18 pesos el litro de gasolina Magna, mientras que el precio máximo de la Premium en Cancún ya es de $19.44 pesos.

Las tres estaciones que venden más cara la magna, en $17.99 pesos el litro, son: Desarrollo Náutico Integral, ubicada en el km 4 del Bulevar Kukulcán; Isla Isabel, en el km. 8 de la misma vía Kulkulcán; y por último Servicio Playa Sur, ubicada en el Aeropuerto Internacional.

En contraste, la gasolinera que más barato da el litro de magna es la estación Servicios Ecológicos Mar Caribe, en Avenida Francisco I. Madero, que ayer ofertaba el producto en $17.70 pesos.

En cuanto a la gasolina Premium o roja, el precio en estas estaciones ayer llegó hasta los $19.44 pesos. Según el reporte de la CRE, es la estación Isla Isabel, en el km. 8 de la vía Kulkulcán, y Servicio Playa Sur, en el Aeropuerto, son las que brindan el precio más caro.

Igualmente, el precio más económico resultó ser en la estación Servicios Ecológicos Mar Caribe, que ofertó el producto en $19.31 pesos, según la CRE.

Las más caras

Desarrollo Náutico Integral, ubicada en el km 4 del Bulevar Kukulcán.

Isla Isabel, en el km. 8 de la misma vía Kulkulcán.

Servicio Playa Sur, ubicada en el Aeropuerto Internacional.

¿Y cuánto ha subido en 16 meses?

En 16 meses, el precio del combustible en sus dos presentaciones se ha incrementado considerablemente. Para febrero del 2017, el precio de la Magna en la ciudad era de $15.97 pesos el litro, mientras que la Premium, oscilaba en los $17.77; es decir, un incremento real de 2.02 pesos en el verde y $1.67 pesos en la roja.

Es decir, en febrero de 2017 para llenar un tanque de 50 litros de Magna se gastaba $798.5 pesos y hoy son $899.5 pesos, 101 pesos más que hace poco más de un año.

Imparable alza

Gerson Pech

Según datos oficiales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el precio de las gasolinas Magna y Premium comenzó a subir desde mediados del 2016, en reacción a las variaciones en los precios del combustible en el mundo.

Sin embargo, checando las estadísticas de la Comisión Reguladora de Energía, arroja que desde el 2010 empezó a variar el precio del combustible, en ese mismo año el precio de la Magna estaba en $8.36 pesos, mientras que el de la Premium $9.90 pesos y el Diésel en $8.45.

Y ahora en el 2018 el precio de la Magna está en $17.92, la Premium $19.40 y el Diésel $18.96, cabe mencionar que estos precios se pueden notar en varias gasolineras de la ciudad así como en varios estados de la república, aunque en una minoría, gasolineras mantienen aún sus precios entre los 16 a 17 pesos.

Por otra parte, Rafael Castillo, operador de taxi del sindicato Andrés Quintana Roo, habló para la Verdad, expresando su inconformidad, tanto que como taxistas han tenido que verse en la necesidad de subir un poco el precio de sus servicios.

Rafael Castillo, operador de taxi.

“Lamentablemente la autoridad ha dejado que estos incrementos sucedan, siento que es un robo y algunos compañeros aunque ven que el combustible sube, sus precios los mantienen igual, pero en otros casos si le suben de 3 a 5 pesos, y eso muchas personas no se dan cuenta igual”, Rafael Castillo, operador de taxi.

De igual modo, una ciudadana de automóvil particular, comentó su descontento al respecto, “ahora ya no me alcanza para la gasolina, actualmente tengo que ahorrar y empezar a priorizar necesidades e incluso hasta dejar de comer, con tal de tener para el transporte para llevar a mis hijos a la escuela”, dijo María Eugenia González.

