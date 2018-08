La Contraloría del Estado en Quintana Roo, no es 'tapadera de nadie': Rafael del Pozo Dergal

El Contralor General del Estado, Rafael del Pozo Dergal, afirmó que “estamos apretando el trabajo con los municipios para tratar de solventar la mayor cantidad de observaciones pendientes históricas, por lo que me reuniere con todos los contralores municipales para atender este tema y sobre todo garantizar que no se trasmita de una administración a otra sin haber procedido legalmente en contra de quienes tenían pendientes de responsabilidades en materia de aplicación de recursos a nivel municipal”, recalcó.



En entrevista durante el evento “Platícale al Gobernador “con la presencia de Carlos Joaquín González, recalcó que a nivel dependencias estatales ya se realizó por completo respecto a las observaciones, “pero faltaba esta parte de los municipios”, puntualizó.

En este sentido aconsejo que en los procesos de entrega recepción en los municipios se levanten actas por si surge un procedimiento de responsabilidad de las autoridades salientes.

Aumento tiempo de responsabilidades



Afirmó que les ha dicho a los contralores y funcionarios de todos los niveles que: “cumplan con la Norma porque la responsabilidad nos persigue, hora de tres a siete años después de que nos vamos, por eso seamos responsables”.



En el corto plazo, dijo, "no veo denuncias a nivel estatal actuales, porque las observaciones son mínimas, el ejercicio presupuestal estatal es sano, recalcó. No están señalados desvíos, sino falta de reintegro de recursos por rendimientos financieros o por saldos en cuenta no pagado, que no son desvíos de recursos, concluyó.