La 4T es un cambio de régimen no de gobierno: Arturo Abreu

Lo que sucedió el 1 de julio de 2018 fue un cambio de Régimen no de gobierno, lo que dio origen a la 4ª Transformación de la vida pública de México, destacó el Coordinador General de los Programas Federales en Quintana Roo, Arturo Emiliano Abreu Marín, “por lo que muchos todavía no lo entienden”, expresó de manera contundente.

Desde la capital del estado, destacó en entrevista con La Verdad, que el cambio de titular en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) “es acorde con los proyectos que pretende realizar el Gobierno Federal de la “4T”.

Al recordar sus años como estudiante, dijo conocer al ahora exsecretario de la SCT, Javier Jiménez Espriú, desde cuando cursaban la carrera en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue un cambio de régimen: Abreu

“Ahora, respetamos su decisión de no aceptar que los Puertos se le hubieran quitado a la SCT, pero no entendió, ni entienden algunos Secretarios del Gabinete Presidencial que no fue sólo un cambio de Gobierno lo que sucedió el día 01 de Julio, fue un cambio de Régimen”, enfatizó.

El representante del Gobierno Federal en Quintana Roo, puntualizó que dichos cambios deben de beneficiar al país, pues las próximas generaciones no deben vivir en la incertidumbre de quien no respeta las leyes es el que “triunfa” en la vida.

Por eso expuso: “así que lo mejor es que la gente pueda comprender que debe transitar hacia los valores morales, primero dentro de la Administración Pública, pero también debe ser a la par de la sociedad”.

Dijo que si no transitamos hacia esta moralidad, pues se corre el riesgo de seguir la suerte de otros países que no tienen idiosincrasia, cuando el pueblo mexicano tiene una riqueza cultural que fue heredada por nuestros antepasados.