¿LP muestra a su nueva novia en Holbox, Quintana Roo?

La cantante estadounidense Laura Pergolizzi mejor conocida como LP mostró al público por a su posible nueva novia, una escultura mujer que se encontraba luciendo un diminuto traje de baño, ambas se encuentran actualmente en la isla de Holbox en el norte de Quintana Roo donde se ha destapado uno de los secretos menos esperados de la industria musical.

Desde hace tres días se ha visto a pobladores locales compartir imágenes en donde la artista estadounidense e intérprete del éxito Lost On You, se encontraba paseando por la paradisíaca isla de Holbox, ubicada al norte del estado de Quintana Roo en el Caribe Mexicano, esto lo han reportado varias personas, que también han notado que la artista no ha llegado sola sino que con compañía, por su parte Lauren Ruth con quien se le involucró sentimentalmente se le ha visto en otra parte del mundo en sus historias.

Este día la cantante de LP subió a través de su historia en su Instagram una imagen en compañía de una guapa mujer en traje de baño, la que se cree es su actual pareja con la que comparte su experiencia de viaje en el Caribe Mexicano, lugar en donde se le ha visto varias veces desde marzo del año en curso, es por eso que se cree, es una pausa creativa para poder descansar.

LP estaría presentando a su nueva novia

LP y sus fans en Holbox, Quintana Roo

A pesar de que la cantante LP no ha posteado ciertamente dónde se encuentra ubicada en el planeta, las imágenes que ha compartido tienen letreros que coinciden con los que se encuentran en la isla de Holbox al norte de Quintana Roo, también las fotografías que han compartido sus seguidoras con ella delatan la locación muy conocida y distintiva de este característico destino del Caribe Mexicano, y La Verdad Noticias así lo ha comprobado.

La gran sorpresa del día es la presentación de su posible pareja al mundo en una linda fotografía en un momento de descanso y vacaciones de la consolidada cantante, que ha logrado ser escuchada en todo el mundo con uno de los temas más icónicos de la historia moderna, Holbox no ha presentado recale de sargazo y esto se puede apreciar en las imágenes de la artista que se ha enamorado de Cancún y de Quintana Roo.

